Katastrophe oder normaler Wahnsinn?

Lampertheim.Schilder können viele Bedeutungen haben. Doch rot-weiße Absperrungen mitten auf der Fahrbahn und ein kreisrundes Verbotsschild heißen unmissverständlich: Hier geht’s nicht durch. Dennoch stehen am Montagmorgen zahlreiche Autofahrer vor den Barrikaden auf der vollgesperrten Landstraße 3110 von Neuschloß nach Lampertheim, als hätten sie den Weihnachtsmann gesehen. Völlig entgeistert bremsen sie abrupt ab, erkundigen sich bei Passanten nach dem Weg. Nichts geht mehr am Waldfriedhof.

Seit den frühen Morgenstunden ist die Landstraße hier wegen Sanierungsarbeiten für sechs Wochen vollgesperrt. Trotz monatelanger, öffentlicher Diskussion und Planung trifft das viele Pendler im Berufsverkehr unvorbereitet. Die seit Ende voriger Woche aufgestellten Hinweisschilder haben offenbar vor allem Autofahrer aus Nachbargemeinden nicht wahrgenommen.

Chaos am frühen Morgen

Schuld an dem rund zweistündigen Chaos am Morgen sind allerdings auch fehlende Hinweisschilder am Kreisel in Hüttenfeld. Dort deutet bis kurz nach zehn Uhr nichts auf die Sperrung hin. Zwar stehen jeweils von Hemsbach und Lorsch kommend Infotafeln am Straßenrand. An der Ausfahrt nach Lampertheim aber haben die Ordnungskräfte keinerlei Markierung oder Absperrung vorgenommen. Das Schild weist regulär den Weg nach Lampertheim.

Dieses Versäumnis führt zu kuriosen Szenen am Waldfriedhof. Viele Autofahrer sind felsenfest davon überzeugt, überhaupt kein Schild auf dem Weg gesehen zu haben. Ungläubig kurbeln sie an der Verkehrsinsel das Fenster herunter. Was hier los sei, wo es lang geht und was das Ganze überhaupt soll, wollen sie wissen. „Das ist völlig normal, wie bei jeder Baustelle“, sagt ein Mitarbeiter der Baufirma beim Anblick der verwirrten Fahrzeugführer, „das richtet sich jetzt langsam ein“. Dabei ist die Sache eigentlich klar: Die Fahrbahndecke der L 3110 wird in drei Bauabschnitten von Neuschloß bis Lampertheim erneuert und ist in den Sommerferien vollgesperrt.

Manöver mit 40 Tonnen

Aus fünf Minuten werden schnell 35. Sowohl die ausgeschilderte Umleitung über Lorsch und Bürstadt als auch der Weg über die Viernheimer Autobahn ist von der Baustelle aus fast 30 Kilometer lang. Warum man das Lampertheim-Schild nicht durchgestrichen habe, will ein verärgerte LKW-Fahrer wissen. Weil auch am Baustellenbeginn für ihn nicht klar ersichtlich ist, wo es langgeht, muss er mit 40 Tonnen über den Friedhofsparkplatz manövrieren.

Überrascht von der plötzlichen Absperrung nehmen viele diesen Weg, statt an der Verkehrsinsel zu wenden. Zur „Rush-Hour“ bilden sich Kolonnen und schlängeln sich beim Drehversuch aneinander vorbei. „Katastrophe“, sagt Frank Jakob. Der Mitarbeiter des Kreises, zuständig für die Gefahrenabwehr, wartet auf Stadtbrandinspektor Klaus Reiber und das Ordnungsamt für eine Lagebesprechung. Nun versorgt er gestrandete Autofahrer mit Informationen.

Manch einer ist so entrüstet, dass er den Umweg über Lorsch nicht wahrhaben möchte. „Ich habe einen Gerichtstermin“, ruft eine Fahrerin und schlägt die Hände aufs Lenkrad. Doch es hilft nichts – auch ihr bleibt nur der Rückweg. „Es stand lange genug in den Zeitungen, wurde viel diskutiert“, hält eine Mutter aus Neuschloß dagegen. Sie legt den Weg nach Lampertheim zu Fuß zurück. Immerhin: In Navigationsprogrammen ist die Sperrung bereits eingepflegt. Jeden Bürger, insbesondere aus Nachbargemeinden, zu informieren, ist allerdings auch für Hessen Mobil und die Stadt unmöglich.

Mit einer Beschilderung am Kreisel in Hüttenfeld – immerhin die einzige Zufahrt zur L 3110 – hätte man womöglich für mehr Klarheit sorgen können. Was aber Hessen Mobil im Vorfeld offenbar versäumt hat, holt die Stadt kurz nach zehn Uhr nach. Eine Absperrung, die Aufschrift „Frei bis Neuschloß“ und das durchgestrichene „Lampertheim“ sorgen schnell für deutliche Entspannung.

Einzige Alternative ist eine Ausweichroute über die Felder südlich der Straße. Die ist nur für Personen mit entsprechender Genehmigung freigegeben, rund 1000 Stück hat die Stadt erteilt. Berechtigt ist etwa, wer in Neuschloß lebt, arbeitet oder sein Kind zur Kita bringt. „Ein Unding“, wie mancher Pendler findet. Doch wo mit Sondergenehmigungen beginnen, wo aufhören? „Für noch mehr Fahrzeuge ist die Ausweichroute nicht ausgelegt“, erklärt Florian Müller vom Ordnungsamt. Über den Tannenweg geht eine betonierte Zufahrt in einen sandigen Feldweg über, der – später wieder asphaltiert – bis zum „Hundeplatzkreisel“ führt. Hinweisschilder sucht man vergeblich. Viele setzen mehrfach zurück und fragen sich, ob sie tatsächlich auf dem richtigen Weg sind. So dauert es denn auch nicht lange bis zum ersten Unfall. „Zum Glück nur ein Zusammenstoß“, berichtet Anwohner Reinold Frödert, der glaubt, an einer neuen Umgehungsstraße zu wohnen. Schon von der Landstraße ist eine permanente Staubwolke zu sehen, es vergeht keine Minute, in der kein Auto über den Feldweg brummt. Erst als das Ordnungsamt Stellung bezieht und Genehmigungen kontrolliert, bessert sich die Situation.

Dass nicht jeder Verbotsschilder ernst nimmt, zeigt sich auch an der Baustelle selbst. Einige Autos fahren einfach an der Absperrung vorbei über den aufgerissenen Asphalt und setzen über einen Acker als Abkürzung auf den nächstbesten, abgesperrten Feldweg.

