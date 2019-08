Katholiken begrüßen neuen Pfarrer

Lampertheim.„Endlich haben wir wieder einen Pfarrer“, wird sich manches Gemeindemitglied der Katholischen Kirche in Lampertheim gedacht haben. Christian Rauch ist der neue Seelsorger und Hoffnungsträger der Gemeinden St. Andreas, Mariä Verkündigung und Herz Jesu in Hüttenfeld. Der Amtseinführung wohnten Dekan Peter Kern sowie die Pfarrvikare Claus-Peter Stockh und Virginijus Grigutis bei. Auch Pater John Peter hatte noch einmal den Weg nach Lampertheim gefunden, neben Rauchs Wegbegleiter Pfarrer Andreas Rubel.

Die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Mariä Verkündigung, Brigitte Hartnagel, hieß den neuen Pfarrer willkommen. Auch Paul Sommer vom Pfarrgemeinderat St. Andreas sprach einen Willkommensgruß. Dekan Kern als derzeitiger Pfarradministrator stellte Christian Rauch vor. Der 44-jährige Seelsorger war fast elf Jahre in Groß-Zimmern tätig und wurde 2003 noch von Kardinal Lehmann zum Priester geweiht.

Mit der Verlesung der Ernennungsurkunde, unterzeichnet vom Mainzer Bischof Peter Kohlgraf, begann der offizielle Teil der Amtseinführung. Als Pfarradministrator wird Rauch in Zukunft die Geschicke der Gemeinden leiten. Der Pfarradministrator soll den Umbruch im Bistum auf Gemeindeebene koordinieren. Die zukünftige pastorale Entwicklung ist offen, wie auch die Frage, wie die Botschaft Christi künftig unter die Menschen gebracht werden soll.

Zusätzlich zur Ernennungsurkunde überreichte Kern dem Pfarrer symbolisch auch einen Schlüssel zu den Gotteshäusern, denn Rauch ist nicht nur für die Gläubigen, sondern auch für die ihm anvertrauten Kirchengebäude verantwortlich. Christian Rauch begrüßte nicht nur die Gemeinde, sondern auch seine Familie sowie Weggefährten aus Groß-Zimmern: „Es ist schön, hier zu sein“, versicherte er. Zugleich bekräftigte er seinen Glauben an Gott und seine Berufung zum Pfarrer. „Ich habe mich in die Hände Gottes begeben, weil ich an Gottes Fügung glaube“, so Rauch. Kritisch merkte er an, dass er von Mainz nur als Pfarradministrator und nicht als Gemeindepfarrer eingesetzt worden sei, was nominell wieder zu einiger Verunsicherung beitragen könne.

Dichtes Gedränge

Seine Gemeindemitglieder lud der Pfarrer in den Saal des Gasthauses „Schwanen“ ein, um mit einem Umtrunk das Ereignis zu feiern. Die Einladung wurde gerne angenommen, im Saal herrschte bald ein dichtes Gedränge. Hier ergriffen führende Vertreter der Gemeinde das Wort. Sie sagten ihrem neuen Pfarrer eine gute Zusammenarbeit zu. Bürgermeister Gottfried Störmer freute sich in seiner Ansprache auf die kommenden Kontakte. „Wir sind hier ein guter Standort“, warb er für Lampertheim und fuhr scherzhaft fort, dass man hier keine Feier auslasse und dass sich deswegen manche Gelegenheit zur Kommunikation ergebe.

Grußworte gab es auch von Pfarrerin Sabine Sauerwein von der evangelischen Lukasgemeinde, die ebenso Unterstützung versprach. Auch Caritas und Stadtökumene grüßten, Andrea Krüger vom Verwaltungsrat dankte Dekan Kern für dessen seelsorgerische und administrative Betreuung über einen so langen Zeitraum. Die Veranstaltung moderierte Gottfried Senftner. sto

