Katholiken haben gewählt

Lampertheim.Das Bistum Mainz hat am Wochenende seine Pfarrgemeinderäte gewählt und auch in Lampertheim und Hüttenfeld waren viele Helfer im Einsatz, um die abgegebenen Wählerstimmen auszuzählen. Als Erstes konnte der Wahlausschuss von St. Andreas unter der Leitung von Rolf Borkenhagen ein Ergebnis verkünden.

„Wir hatten elf Kandidaten, deren Alter von 19 bis 63 Jahre spiegelt ziemlich genau auch den Altersquerschnitt unser Kirchgänger wieder. Die Wahlbeteiligung war leider wieder sehr schwach“, bedauerte Borkenhagen, wobei Lampertheims Beteiligung insgesamt im Durchschnitt des Bistums mit 15 Prozent lag. Im Bistum waren rund 93 000 Katholiken zur Wahl gegangen, in St. Andreas stimmten 143 ab. Die Tatsache, dass mehr Jugendliche zur Wahl gingen als beim letzten Mal, stimmte Borkenhagen hoffnungsfroh.

Pfarrer Christian Rauch zeigte sich erfreut, dass mit dem neuen Pfarrgemeinderat die anstehenden Probleme nun angepackt werden könnten. Im Gespräch betonte er die Wichtigkeit des Rates in der Kirche, der auch eine große Verantwortung für das erfolgreiche Gemeindeleben trage. Die Sorgen und Nöte der Gemeindemitglieder mit aufnehmen und damit auch auf das Glaubensleben positiv mit einwirken, so stellt sich der Pfarrer die zukünftige Zusammenarbeit vor. Nicht zuletzt im Hinblick auf das künftige Zusammengehen der Lampertheimer Pfarrgemeinden sieht der Geistliche den Pfarrgemeinderat in einer wichtigen Rolle.

Hoher Aufwand durch Briefwahl

Ausschließlich Briefwahl war in Maria Verkündigung möglich. Rita Seepe, als Vorsitzende des Wahlausschusses, war hier mit einigen Helfern am Sonntagnachmittag tätig. „Die Briefwahl erfordert schon einen höheren Aufwand beim Ermitteln des Wahlergebnisses“, meinte Seepe, zumal ja die Ergebnisse auch sofort nach Mainz übermittelt werden müssen. Als das Ergebnis feststand, hier hatten 365 Gläubige abgestimmt, war auch Pfarrer Christian Rauch zur Unterstützung gekommen. Er freute sich vor allen Dingen, dass es auch in Maria Verkündigung einen Rat geben wird, der alle Generationen vertritt.

Mit einem Glas Sekt wurde nach getaner Arbeit auf die Wahl und die neuen Räte angestoßen. Pfarrer Christian Rauch konnte sich nicht lange aufhalten, denn in Hüttenfeld bei der Herz-Jesu-Gemeinde wartete der nächste Wahlausschuss. Dort wurde ebenfalls per Brief abgestimmt. 172 Gemeindemitglieder nutzten die Möglichkeit, sich in dieser Form an der Gestaltung der Kirche zu beteiligen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 12.11.2019