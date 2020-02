Katholische Fastnachter zünden Raketen

Hofheim.Im rot-weiß schimmernden Canisiushaus brannten die Fastnachter der katholischen Pfarrei gleich zwei Sitzungen ab. Rote auf den Tischen ausgelegte Herzen wiesen am Valentinswochenende auf das Motto Liebe hin – der Liebe zur Fastnacht – dem zahlreiche Beiträge untergeordnet waren. Bestens aufgelegt zeigte sich Sitzungspräsident Alexander Rank, der zudem bei den „Wilden 80ern“ mit von der Partie war. Die Protagonisten brachten es auf stolze 15 Programmpunkte, die viele Zugaben, Raketen und unzählige „Howwe Helau“ hervorriefen.

Gleich nach dem Aufwärmen mit Bernd Hagemann und dem prima Duo Flamingo erfolgte bei der CFH (Canisiushaus Fastnacht Hofheim) der Einzug des Elferrats mit Sitzungspräsident Alexander Scholl an der Spitze. „Die Howwemer Fastnacht, so werdet ihrs erleben, wird uns einige schöne Stunden geben.“ Damit versprach der Sitzungspräsident nicht zu viel.

Gespenstig dann die 20 Zappelfüße als Dracula beim Rock ’n’ Roll im Spukhaus. Im traditionellen Protokoll beleuchtete das Pfarrei-Urgestein Bernhard Hossner kritisch bundes- und weltweite Geschehnisse des letzten Jahres. Klimaschutzdemos auf Kosten der Schulzeit an Freitagen, Flinten-Uschi, Zerreißprobe der gebeutelten SPD, Alarmzeichen in Halle, Jahr der Bakterien und dem verlorenen Weg der goldenen Mitte.

Lokalen Bezug, genial verpackt, stellte Hossner beim Großprojekt Bahn AG Howwe in Richtung Bobstadt her, „ein Präsenzbeispiel einer ingenieurtechnischen Bahnüberfahrt im Zeitalter von von Ochsen gezogenen Fuhrwerken, die es erlauben, Höhenunterschiede von zehn Zentimetern als normgerecht zu bewerten“. Ins Schwarze getroffen. Darüber hinaus gelte Howwe als Anziehungsort für bauwillige Familien, auch namhafte Gaststätten durften in dieser Aufzählung nicht fehlen.

Das Quintett „Step by Step“ stürmte die Bühne als Indianer und animierte zum Mitstampfen. Über die Bezeichnung des Newcomers in der Bütt ist Philipp Hossner hinaus. Diesmal outete sich der Schüler als Modezar und Mann von Welt, „meine Mode will ich sagen, kann jeder stilvoll tragen“. Sein neuster Hit: die unsichtbare Jeans und Gym-Fashion-Tanzbekleidung für leicht transpirierende Landfrauen. Bärbel Schader, „Modeikone“ aus dem benachbarten Bürstadt, attestierte er „Haare aus Krawall geberscht“.

„Hangover“ erklang beim weiblichen Junggesellinenabschied der Wild Dancers. Besuch von „iwwerm Roi“ vom Heimatverein Abenheim kam mit Schorsch („kommt in entscheidenden Momenten zu früh“) und Hilde („es war net immer alles nur Scheiße“), die ihre silberne Hochzeit zelebrierten.

Ilka Cleres und Markus Jäger waren auch musikalisch obenauf: „Schwenke“, „Wir sind de Schorsch und die Hilde“ – die erste Rakete war fällig. Dem Valentinstag alle Ehre bereitete das Schlagerpotpourri von Stephanie Bittmann und Willi Winkler. In Hochform Bernhard Hossner als ein Liebe suchender „Amor“, „heit kann ich suche, egal wo ich bin, wo sind die Liebenden alle hin?“.

Ein Brüller das Kinderzeugen via Smartphone, „ausprobieren, dann auf Vibration stellen“. Überragend der Übergang zur Onlinewelt und Kontaktanzeigen mit „Eierkönig unser Walter“, „en Schalker sucht ganz gemach e flinke Hand fer soi Zapfanlag“ und „die Sigrid riecht jeden Brate“.

Bauchfrei nur für Bauchfreie

Ein echter Höhepunkt noch vor dem Howwemer Spritzgebäck, war eine von Tamara Günther geleitete Horde Männer, die zu „Ich bin solo“ und „Pretty woman“ für wahre Begeisterungsstürme sorgten. Sie werden zu ihrem elfjährigen Jubiläum Mitte März beim Männerballettkontest in Bobstadt starten.

Ein gelungenes Debüt bei der CFH gab das Howwemer Eigengewächs Jan Aaron Snaschel, er offenbarte mit Gitarre enorme Bühnenpräsenz und startete mit „Anita“ und „Eine neue Liebe“ förmlich durch. Eine Klasse für sich war der nach dem Sommerurlaub mit der Freundin tiefenentspannte Standup-Comedian Sebastian Neubecker, der längst zu den gestandenen Größen der Pfarreifastnacht zählt. Die Brüller schlechthin waren die Angebotsparade 2.0 beim Abendessen, der Stadtbummel („wer bauchfrei trägt, sollte auch bauchfrei sein“) und sein Hausverbot bei Thalia.

Der Einfallsreichtum geht den Wilden 80ern nicht aus. Diesmal widmete sich die kreative Gruppe dem Besuch des Bundespräsidenten Horst Schlemmer mit Christian Marquard in dessen Paraderolle auf der Party- und Touristenhochburg Mallorca. Dabei trifft dieser noch vor dem Bierkönig auf Helmut (Looki Looki), den Bierkapitän, Oberbayer Lucifer (will Augustiner Hell) und entlarvt eine Manipulation beim Jodelautomaten. „Scheiß drauf, Malle is nur einmal im Jahr“, eine wahrlich perfekte Show.

In Howwe is Pole offe: Als Zöllibadesse schoss Maria Hagemann im zweiten Teil den Vogel ab. „Ich hab nix zu verliere, die Hälft vun de Dienstzeit is moin Chef meditiere“, durften Sticheleien nicht fehlen. Leo Braun kam mit dem mit Eintrag ins Buch der Märtyrer, Feuerwasser am Gürtel, Chip im Ohr für Männer – und als schlimmste Buße „vier Wochen kein Bier mehr und dreimal im dunkle durch Lamberde geloffe“. Stehende Ovationen für das Pfarrei-Urgestein.

