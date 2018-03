Anzeige

Rosengarten.Der Einkaufsmarkt „Kaufland“ in Rosengarten bleibt bis 2020 geöffnet. Dies bestätigt die Pressestelle des Unternehmens in Neckarsulm. Letzter Verkaufstag ist demnach in zwei Jahren am Samstag, 29. Februar. Für die Terminverschiebung seien ausschließlich „interne Gründe“ ausschlaggebend, hieß es auf Anfrage. Zur Frage, ob der Marktbetrieb bis dahin vollständig aufrecht erhalten bleibe, lautet die Antwort: „Wir gewährleisten unseren Kunden selbstverständlich bis dahin die Verkaufsbereitschaft.“

Wie in unserer Berichterstattung im November über die zunächst für Februar 2019 vorgesehene „Kaufland“-Schließung zu lesen war, hatte die Unternehmensleitung den Mitarbeitern sozialverträgliche Lösungen zugesichert. Gemeinsam mit dem Betriebsrat werde ein Sozialplan erarbeitet. urs