„Kaufland“ keine Option

Lampertheim.Nachdem der Kreis Bergstraße entschieden hat, in Bensheim ein Impfzentrum zu errichten, schließt sich die Frage an, wo das derzeit noch in Heppenheim betriebene Testzentrum seinen Winterbetrieb aufnehmen soll. Im Gespräch waren bislang die Alte Schule in Hofheim und das „Kaufland“-Gebäude in Rosengarten. Von der Alten Schule hatte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Hessen nach Protesten abgelassen. Die Immobilie liege aber weiterhin „auf Eis“, hieß es (wir haben berichtet).

Der Lampertheimer Stadtverwaltung liegen diesbezüglich keine neuen Erkenntnisse vor. Weil die Kassenärztliche Vereinigung in Heppenheim eine neue Form der Terminvereinbarung einführen wolle, bleibe das Testzentrum vorerst in der Kreishauptstadt. Die Alte Schule in Hofheim sei aber nicht als alternativer Standort ausgeschlossen worden. Was das „Kaufland“-Gebäude in Rosengarten betrifft, so hätten weder der Kreis noch die KV diesen Standort für die Einrichtung eines Test- oder Impfzentrums erwogen, teilt der Pressesprecher der Stadt Lampertheim, Christian Pfeiffer, auf Anfrage mit. urs

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 02.12.2020