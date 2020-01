KCL will Aushängeschild sein

LAMPERTHEIM.Oftmals kommt es bekanntlich anders als man denkt – und dann funken auch noch unvorhergesehene Probleme dazwischen. So erging es dem Lampertheimer Kanu-Club (KCL) 2019 mit seinen groß angelegten Umbaumaßnahmen am Vereinsheim in der Saarstraße. Ein neues Dach sollte es eigentlich schon vergangenen August geben, auch der behindertengerechte Umbau sollte beginnen. „Wir wurden heftig ausgebremst“, bestätigte Vorsitzender Torsten Ohl bei der Mitgliederversammlung. Inzwischen sind Uneinigkeiten mit der Nachbarschaft aber ausgeräumt, auch komplexe Förderanträge bei Stadt, Kreis, Land und Sportbund eingereicht. In diesem Jahr soll es endlich losgehen.

„Die Planungen haben jetzt wieder richtig Fahrt aufgenommen“, so Ohl und legte sich fest: „Das Dach wird spätestens im zweiten Quartal fertig.“ Nachdem sich beim Land Hessen wegen des Förderantrags lange nichts getan hatte, habe der Verein nun einen Antrag auf sofortigen Baubeginn wegen Wassereintrags im Dach gestellt. Offenbar mit Erfolg: „Der wurde sofort bearbeitet, wir hoffen auf eine Bestätigung in der kommenden Woche“, erklärte der Vorsitzende. Insgesamt soll das Dach 31 500 Euro kosten. Mit einem Miet-Photovoltaik-Modell will der Verein durch Sofortzahlungen von Investoren zusätzlich 5000 Euro beisteuern. Weil beim Verein mit seinem großen Breitensportangebot mittlerweile akute Platznot besteht, haben die Verantwortlichen außerdem ein Mietsverhältnis einer Wohnung in Vereinsbesitz aufgekündigt. Die Räume sollen künftig als Büro und Fitness-Studio genutzt werden.

Hoffen auf Zuwendungen

Das deutlich ambitioniertere Projekt ist allerdings der behindertengerechte Umbau des gesamten Gebäudes. Inklusive Fahrstuhl wird es rund 105 000 Euro teuer – bei einem Eigenanteil von 23 000 Euro. „Das ist aber kein finanzielles Harakiri-Projekt“, betonte Torsten Ohl. Ferner hoffe man, die eigenen Kosten durch diverse Zuwendungen noch minimieren zu können. Bislang liegt nur die Zusage der Stadt vor. Mit dem Umbau will der Verein dann ein „Aushängeschild für Lampertheim“ werden – und das nicht nur wegen des Gebäudes.

Inklusion und Integration seien Hauptpfeiler des Vereinsangebots, wie auch Breitensport-Chefin Ulrike Gliem erklärte. Ab April soll es neue Reha-Kurse geben, der Verein arbeitet dahingehend auch mit Ärzten zusammen. Allerdings will der KCL auch in anderen Bereichen auf sich aufmerksam machen, etwa im Kanu-Rennsport an der Vormachtstellung des Wassersportvereins (WSV) kratzen. „Wir wollen das Feld nicht kampflos räumen und peu à peu mehr Sportler gewinnen“, sagte Vereinschef Ohl. Aktuell paddeln 15 bis 20 Sportler in Leistungsklassen. Als zweites Ziel rief Ohl ein verbessertes Sponsoring aus. „Wir schreiben gezielt Firmen an“, erklärte er den Mitgliedern.

Trotz – oder gerade wegen – der vergleichsweise kleinen Leistungssport-Abteilung waren die Verantwortlichen aber mächtig stolz auf ihre Erfolge. So sprangen 2019 mehrere internationale Titel heraus. Besonders erfolgreich waren einmal mehr die Kampfsportler.

Umso überraschender kam für Außenstehende die Umstrukturierung. „Wir haben das Trainerverhältnis zu Karlheinz Ihrig zum 31. Januar gekündigt“, erklärte Ohl. 50 Mitglieder, die ihrem Coach treu bleiben wollten, habe der Verein dadurch verloren. Die Versammlung stimmte einem Antrag des Vorstandes einstimmig zu, die betroffenen Sportler vorzeitig aus ihren Verträgen zu entlassen, damit sie nicht bis zum Ende des Jahres Beiträge zahlen müssen. Man sei aber guter Dinge, die Verluste mit dem neuen Trainer Alexandre Busse abfangen zu können. „Ich habe schon jetzt 20 Neu-Mitgliedere“, berichtete der 30-Jährige.

Für den Verein sei es ohnehin insgesamt ein guter Start ins Jahr gewesen, wurde betont. Dass auch die Mitglieder zufrieden mit ihrem Vorstand sind, zeigte sich bei den Wahlen. Alle Posten wurden einstimmig bestätigt. Franziska Fuchs ergänzt das Team nun als Beisitzerin. Der zweite Vorsitzende Rolf Borkenhagen kündigte an, im kommenden Jahr aus seinem Amt ausscheiden zu wollen.

