Kegler aus der Spargelstadt steigen in Bundesliga auf

Anzeige

Holger Thiemig kam an diesem Tag vor allem im Abräumen nicht in sein gewohntes Spiel, und am Ende standen für ihn wenig erbauliche 871 Holz auf der Tafel. Gegen René Schrader büßte er weitere 23 Zähler ein. Marco Zimmermann kämpfte im Wesentlichen ebenfalls mit den Bahnen in Hessen und notierte für sich nur 857 Holz und damit 29 Holz weniger als sein Gegenüber Jürgen Baum.

Mit insgesamt 69 Holz Rückstand schickten die Lampertheimer in der Folge Thomas Geyer, Kevin Günderoth und Niklas Schulz auf die Bahnen. Thomas Geyer, der für Ralf Schmitt einsprang, löste seine Aufgabe gewohnt gut und spielte sich mit vier Durchgängen im 230er Bereich auf respektable 926 Holz. Gegen ihn stand allerdings mit Torsten Depta der stärkste Kegler der Gastgeber. Dies bewies er mit der Tagesbestleistung von 1007 Holz und nahm Geyer 81 Zähler ab.

Kevin Günderoth konnte nur im zweiten Durchgang überzeugen und ließ sich am Ende gegen Frank Lößner auswechseln. Das Duo erkegelte sich 865 Zähler und gab am Ende 86 Zähler gegen Jürgen Streicher (951) ab.

Niklas Schulz sorgte an diesem Tag für die Lampertheimer Bestleistung in der Ferne. Mit vier blitzsauberen Durchgängen (241/354/247/245) brachte er 987 Holz auf die Bockenheimer Bahnanlage. Er machte als einziger 74 Zähler gegen Hartmut Rauch (913) gut. Am Ende stand ein verdienter 5607:5445 Sieg für die Hausherren auf der Anzeigentafel.

Die Lampertheimer zeigten an diesem Tag wenig Meisterliches, allerdings dürfte diese Leistung kein Gradmesser für die kommende Saison sein , die planerisch bereits jetzt für die Verantwortlichen anläuft. In den nächsten beiden Wochen werden durch die Relegationsspiele die restlichen Bundesligisten ermittelt. Ab dann wissen die Lampertheimer Kegler, mit wem sie es beim Abenteuer Bundesliga zu tun haben. red

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 11.04.2018