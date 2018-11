Kegler gehen leer aus

Lampertheim.Die zweite Mannschaft der SG Lampertheim musste in Meckesheim eine Niederlage hinnehmen. Allerdings fiel diese für die Kegler mit gerade einmal 35 Holz recht knapp aus.

Auf den schwer zu spielenden Bahnen in Meckesheim begannen Peter Suppes und Kevin Münch. Suppes hatte mächtig zu kämpfen und erkegelte sich 884 Holz. Kevin Münch spielte nach seiner Startbahn auf hohem Niveau und überzeugte mit 910 Holz, was einen Vorsprung von 25 Holz bedeutete. Im Mittelabschnitt kam erstmals Nachwuchshoffnung Justin Krämer zum Einsatz. Nach nervösem Beginn steigerte er sich auf 870 Holz und zeigte im letzten Durchgang (252), was in ihm steckt. Marco Zimmermann spielte sich mit konstant guter Leistung auf 916 Holz . Insgesamt konnten die Lampertheimer nochmals zehn Punkte herausholen und schickten Karl-Heinz Fellner und Thomas Geyer mit einem Vorsprung von 35 Holz auf die Bahnen. Fellner überzeugte 150 Kugeln lang, musste aber auf der letzten Bahn zu viele Federn lassen. Dennoch konnten sich seine 896 Holz sehen lassen. Auch Thomas Geyer, der mit 925 Holz die Lampertheimer Bestleistung erzielte, wusste zu überzeugen. Allerdings entschied an diesem Tag der Meckesheimer Jens Bernhard (982) die Partie quasi im Alleingang, und am Ende standen die Spargelstädter trotz guter Leistung beim 5436:5401 mit leeren Händen da.

Auf verlorenem Posten stand die dritte Mannschaft in ihrem Heimspiel gegen die Spielgemeinschaft Ladenburg/Dossenheim. Marcel Dalinger (867), Armin Münzenberger (877) und Karl Jeude (890) gestalteten die Partie noch offen und hatten am Ende nur acht Holz Rückstand. Doch eine zu schwache Leistung im Lampertheimer Schlusstrio nutzten die Gäste sofort aus. Da half auch die Tagesbestleistung von Frank Lößner (915) und die Leistung von Angelo Barbagallo (865) nicht, um die am Ende zu hohe 5203:5376-Niederlage zu verhindern. Dennoch ist die abgeschlossene Vorrunde für die Spargelstädter mit 8:10 Punkten gut verlaufen, und der Anschluss ans Mittelfeld konnte trotz der Niederlage gehalten werden.

Auch die fünfte Mannschaft musste an diesem Wochenende die Punkte abgeben. Die 452 Holz von Hans Schader sowie die 410 Holz von Walter Schlappner reichten nicht, um die 1618:1684-Niederlage gegen Alpha Viernheim zu verhindern. red

