Kegler lösen Ticket für Deutsche Meisterschaft

Anzeige

Manfred Röhrig hielt dem Druck nicht stand und konnte nur 403 Zähler erzielen. Seine 866 Zähler reichten am Ende für den neunten Platz. Für Kuhbach hingegen wurde das Ganze zur Zitterpartie bis zu letzten Kugel. Peter Epp aus Leimen hatte am Vortag mit 454 Holz einen Zähler mehr als Kuhbach erzielt. Im Finale spielte er wiederum auf dem gleichen Niveau wie der Lampertheimer. Am Ende stand mit 465 Holz ein Gesamtergebnis von 919 Holz. Mit einem Holz Vorsprung schnappte sich Kuhbach den Vizemeistertitel und die Startberechtigung bei der Deutschen Meisterschaft. Bei den Seniorinnen A war für Lampertheim Ilse Röhrig am Start. Mit ihren 387 Holz erreichte sie den 20. Platz, kann jedoch die Teilnahme an der „Badischen“ als Erfolg verbuchen. Zum absoluten Höhepunkt kam es bei den Senioren A. In dieser Klasse sind noch zahlreiche Bundesligakegler am Start. Unter anderem auch Ralf Schmidt von der SG Lampertheim, der als Mitfavorit auf seinen Heimbahnen an den Start ging. Im Vorlauf erkegelte er sich starke 487 Holz, mit denen er auf dem zweiten Platz hinter Bernhard Mahler/KV Eppelheim (489) in aussichtsreicher Position lag. Hinter ihm waren allerdings mit Ernst Engel/Hemsbach (473) und Michael Lorenz/Handschuhsheim (476) weitere Topspieler platziert.

Am Finaltag sorgte der Hemsbacher Bruno Pfeiffer mit 503 Holz für das erste Highlight und übte damit mächtig Druck auf die Spitze aus. Seine insgesamt 978 Holz reichten vor dem Start der Top-Vier des Vortages zum ersten Platz. Doch weder Bernhard Mahler (457/946)) noch Ernst Engel (467/942) zeigten das ganz große Ergebnis. Michael Lorenz überzeugte hingegen mit seinen 500 Holz und sicherte sich am Ende überraschend den dritten Platz.

Souverän Badischer Meister

Ralf Schmitt startete gleich zu Beginn seines ersten Durchgangs eine wahre Kegeldemonstration. In die Vollen (156) zeichnete sich dies allerdings noch nicht ab. Doch was er dann im Abräumen auf die Bahn „zauberte“, bekommt man nicht alle Tage zu sehen. Insgesamt 145 Holz räumte er ab und spielte 291 Zähler. Damit setzte er sich bereits hier vom Feld ab. Auf seiner zweiten Bahn reichten im 239 Holz zum besten Ergebnis der ganzen Veranstaltung mit 530 Holz. Insgesamt 1017 Holz sicherten ihm den Titel des Badischen Meisters und die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft, die am Wochenende vom 30. Juni bis 1. Juli ebenfalls in Lampertheim stattfindent. red

© Südhessen Morgen, Montag, 04.06.2018