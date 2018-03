Kegler mit Ambitionen

Anzeige

Lampertheim.Bei der Jahreshauptversammlung des Vereins Lampertheimer Kegler (VLK) herrschte eine lockere Atmosphäre. Grund für den unaufgeregten Charakter der Veranstaltung war in erster Linie die gute Lage, in der sich der Club seit geraumer Zeit befindet. Die Schließung zahlreicher Kegelbahnen der Region war und ist einer der Gründe für den regen Zulauf, über den sich nicht nur Kassierer Fritz Ofenloch freuen konnte.

Erster Vorsitzender Peter Suppes sprach von einer guten Bahnbelegung sowohl durch Kegelclubs als auch durch Hobby- oder Betriebssportgruppen. Der nicht zuletzt dadurch erwirtschaftete Gewinn betrüge im abgelaufenen Geschäftsjahr etwa 9000 Euro, was aber kein Anlass zu Leichtsinn gebe: „Wir haben aktuell noch Verbindlichkeiten in Höhe von 50 000 Euro. Sobald diese getilgt sind, warten die nächsten Projekte“, sagte Suppes. So müssen beispielsweise die Anlaufflächen der Bahnen komplett erneuert werden, ein Investitionsvolumen, welches der Erste Vorsitzende auf rund 20 000 Euro schätzte. Danach gelte es in eine neue Kühlanlage der Gaststätte sowie in eine neue Bestuhlung zu investieren.

Ehrungen und Wahlen Der Verein Lampertheimer Kegler (VLK) ehrte bei seiner Jahreshauptversammlung folgende Jubilare: 60 Jahre: Dieter Metz 50 Jahre: Norbert Jeromin und Jürgen Striehl 40 Jahre: Bernd Günderoth Darüber hinaus wurde der Sportausschuss gewählt. Dieser besteht aus: Daniela Schenk, Brigitte Pschibilski, Reiner Wedel, Walter Schlappner, Jens Schaumburg, Arnold Krämer, Ute Ofenloch, Michael Jeromin und Antonio Alves. Daniela Schenk bestimmten die Mitglieder zur Jugendleiterin und Walter Schlappner zum Organisator Bahnvergabe. Reiner Wedel ist ab sofort Kassenrevisor. Die Wahlen sind auf zwei Jahre gültig. jkl

Die Zahl der Mitglieder ist in den vergangenen zwölf Monaten von 203 auf 206 (195 Kegler, elf Angehörige der Schachabteilung) leicht gestiegen. Auch der sportliche Verlauf gestaltete sich im Berichtszeitraum positiv. Zehn Teams gingen bei den Herren und drei bei den Damen in die Wettbewerbe. Am meisten sorgte dabei die erste Mannschaft der Spielgemeinschaft Lampertheim für Furore. Im ersten Jahr der Zugehörigkeit zur Zweiten Bundesliga marschierten die Kegler auf Platz zwei und verpassten den Aufstieg nur knapp. Derzeit sieht es aber danach aus, als würde die SG das Verpasste nachholen. Denn nur eine Saison später steht sie als überlegener Tabellenführer ebenfalls kurz vor dem Aufstieg in Liga eins. „Wenn nicht jetzt, wann dann“, formulierte Sportwart Walter Schlappner die Ambitionen der Spargelstädter.