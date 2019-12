Kegler räumen in der Vorrunde ab

Lampertheim.In der Bezirksliga 1 wartete wieder eine neue Bahnanlage auf die Kegler des KC Rollendes Glück. Im Auswärtsspiel mussten die „Roller“ gegen FH Plankstadt 3 antreten. Die Partie wurde über sechs Bahnen ausgetragen.

Den Anfang machten Benjamin Kohl, Dennis Büchler und Stefan Ofenloch. Bei Kohl lief es beim Abräumen nicht ganz rund – hinzu kamen ungewöhnlich viele Fehlwürfe. Am Ende standen trotzdem 874 Kegel zu Buche. Ofenloch erging es ähnlich. Auch er hatte beim Abräumen zu kämpfen. Für ihn standen 850 Kegel an der Anzeige. Dennis Büchler, der Letzte im Starttrio legte nach einem verhaltenen Start auf der zweiten und dritten Bahn los und katapultierte damit sein Ergebnis auf 946 Kegel. Somit lagen die Lampertheimer zur Halbzeit mit 73 Kegeln in Führung. Diese sollte nun das Schlusstrio Thomas Büchler, Thomas Zeig und Karl Heinz Thon verteidigen. Thon fand nicht in sein Spiel, weshalb er Mitte des zweiten Durchgangs durch Jens Schaumburg ersetzt wurde. Dieser zeigte wieder einmal seine Joker-Qualitäten. Der Kegler war ab der ersten Kugel voll da und landete mit 100 Wurf 442 Kegel. Zusammen kamen Thon und Schaumburg auf 853 Kegel. Thomas Büchler landete am Ende 940 Kegel.

Die Tagesbestleistung war bei diesem Spiel allerdings Zeig vorbehalten. Im gesamten Spiel erzielte er mit 949 Kegel eine neue persönliche Bestleistung. Nachdem das Spiel zu Beginn des Schlusstrios zu kippen drohte, berappelte man sich auf Seiten der „Roller“ und holte am Ende doch noch deutlich den Sieg nach Hause. Das Spiel endete 5279:5412 zugunsten des Lampertheimer Kegelvereins. Die Vorrunde wurde dadurch als Tabellenführer der Bezirksliga 1 abgeschlossen.

Leistung auf niedrigem Niveau

Die zweite Mannschaft des KC Rollendes Glück zeigte im Heimspiel am achten Spieltag in der Bezirksliga 4 eine deutlich bessere Leistung als in der Vorwoche in Wiesenbach. Trotzdem zogen die Spargelstädter gegen die SG 25 Viernheim/BF Hemsbach 4 den Kürzeren. Die Leistung der Mannschaft war zwar geschlossen, allerdings auf zu niedrigem Niveau. Nur Michael Wegerle mit 410 Kegel und Antonio Alves mit 411 Kegel schafften den Sprung über die 400er Marke. Das Spiel endete 2384:2484 für die Gäste.

Des Weiteren stand das Kellerduell der Bezirksliga 4 gegen ATB Heddesheim 3 an. Michael Wegerle mit 407 Kegel war der beste Akteur auf Seiten der „Roller“. Er war damit der einzige Spieler, der die 400er Marke überspielte. Das Auswärtsspiel endete 2453:2313 für Heddesheim und bedeutete eine deutliche Niederlage für die Lampertheimer ein.

Der letzte Spieltag der Vorrunde führte die zweite Mannschaft zum Auswärtsspiel gegen BKC Heidelberg. Nach den Leistungen der letzten Wochen erhoffte man sich eine Reaktion der Mannschaft, auch wenn zwei Punkte in diesem Spiel als sehr schwierig erschien. Am Ende reichte es nicht für den Sieg. Mit fünf Ergebnissen jenseits der 400er Marke war aber eine deutliche Steigerung zu sehen. Alves mit 404 Kegel, Falko Günther (419), Michael Jungk (427), Jens Schaumburg mit (412) und Michael Wegerle (453) zogen am Ende mit insgesamt 53 Kegeln den Kürzeren. Was aber viel wichtiger war, ist die Tatsache, dass die „Roller“ ein gutes Gesamtresultat erspielt haben, was der Mannschaft Selbstvertrauen geben sollte. Das Spiel endete 2552:2499 zugunsten des BKC Heidelberg. Damit beendet die zweite Mannschaft die Vorrunde mit 4:18 Punkten auf dem elften und damit vorletzten Tabellenplatz der Bezirksliga 4. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 10.12.2019