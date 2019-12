Kegler sorgen für Sensation im DCU-Pokalspiel

Lampertheim.Die KC Rollendes Glück trat in der zweiten Runde des DCU-Pokals an. Nachdem diese im dritten Anlauf zum ersten Mal die erste Runde des DFB-Pokals im Kegeln überstanden hatte, galt es nochmals eine Runde weiter zu kommen.

Die Mannschaften traten dabei in Teams zu je vier Personen über 100 Kugeln gegeneinander an. Die Gegner der letzten Runde waren der TV Dreieichenhain aus der zweiten Bundesliga Mitte, TSG Heilbronn aus der zweiten Bundesliga Süd sowie der KSC 1956 Pirmasens aus der Regionalliga Pfalz. Den Anfang machte auf Seite der Roller Benjamin Kohl, der eine gute Leistung abrief. Am Ende standen für ihn hervorragende 480 Kegel auf der Anzeige. Thomas Zeig hatte im ersten Durchgang einige Probleme in das Spiel zu finden.

Auch in der zweiten Hälfte sah es lange Zeit nicht gut aus, ehe er mit den letzten zehn Wurf eine Neunerserie aufstellte. Dadurch erreichte er 458 Kegel. Zur Halbzeit lag Heilbronn mit 972 in Führung – dicht gefolgt von Dreieichenhain mit 970 Punkten. Die Roller hielten Platz drei.

Dritter Spieler des KC Rollendes Glück war Dennis Büchler. Dieser beendete seinen Durchgang mit beeindruckenden 268 Punkten.

Spannendes Finale

Im zweiten Durchgang scheiterte er mit 492 Kegeln nur knapp an der 500er- Marke. Als Schlussspieler trat Thomas Büchler an. Es entwickelte sich ein spannendes Finale um den zweiten Platz hinter Heilbronn. Nach einem Duell auf Augenhöhe gegen Dreieichhain konnte Thomas Büchler in den entscheidenden Momenten Punkte erspielen und für die Pokalsensation sorgen.

Der TSG Heilbronn konnte sich mit 1926 Kegeln den ersten Platz sichern. Auf einen zweiten Platz konnte sich der KC Rollendes Glück Lampertheim mit 1903 Punkten freuen, gefolgt von TV Dreieichenhain mit 1888 und dem KSC 1956 Pirmasensmit 1753 Kegel.

Mit diesem zweiten Platz qualifizierte sich die Mannschaft des KC Rollendes Glück für das Viertelfinale im DCU-Pokal. Die kommende Auslosung für die dritte Runde wird entscheiden, welche Tams für anstehenden Spiele in Lampertheim gastieren werden, da für den KC Rollendes Glück als niedrigste teilnehmende Mannschaft das Heimrecht gilt. red

© Südhessen Morgen, Montag, 16.12.2019