Kevin Günderoth, Ralf Schmitt und Niklas Schulz sollten nun den Erfolg und die Meisterschaft sichern. Niklas Schulz (215) und Kevin Günderoth (220) starteten noch etwas zurückhaltend, doch Ralf Schmitt (240) war von Beginn an auf der Höhe des Geschehens. Kevin Günderoth fand an diesem Tag nicht ganz zu der bestechenden Leistung, die ihn die bisherige Runde auszeichnete, konnte aber mit seinen 888 Holz immerhin noch 21 Zähler gegen André Engel (867) gutmachen. Niklas Schulz legte ab der zweiten Bahn seine Zurückhaltung ab und spielte drei starke Durchgänge (255/252/242). Am Ende standen starke 964 Holz. Gegen den stärksten Gästekegler Ralf Kraus (944) machte er 20 Zähler gut.

Für die Tagesbestleistung sorgte einmal mehr Ralf Schmitt. Er ließ auf der zweiten Bahn 258 Holz folgen. Bei seinem dritten Durchgang (236) verspielte er wohl seinen 1000er. Auf seiner letzten Bahn (258) begeisterte er allerdings nochmals die Lampertheimer Fans und schloss mit bemerkenswerten 984 Holz ab. Andy Pulfer (897) fand dagegen kein Mittel, und so stand am Ende ein verdienter und ungefährdeter Erfolg für die Spargelstädter.

Große Freude in der Halle

Die Freude kannte ab diesem Moment in der Biedensandhalle keine Grenzen mehr, denn bereits am 18. Spieltag stehen die Kegler der SG Lampertheim als Meister und Aufsteiger in die erste Bundesliga fest. Mannschaften wie Vollkugel Eppelheim und Rot Weiss Sandhausen werden sich im kommenden Jahr in Lampertheim präsentieren.

Spannend bleibt hingegen der Kampf um den zweiten Tabellenplatz, um den sich die derzeitig punktgleichen Mannschaften aus Hainhausen und Grünstadt streiten.

Die Spargelstädter treten am kommenden Wochenende in Hainhausen an. Dort erwartet die Lampertheimer ein heimstarkes Team, das nur darauf brennen wird, den frischgebackenen Meister zu schlagen und einen Schritt in Richtung Vizemeisterschaften zu machen.

Die Lampertheimer werden allerdings mit breiter Brust bei den Hessen antreten und wollen sich auf den guten Bahnen in Richtung 6000 bewegen. red

