Kegler zahlen Lehrgeld im Spitzenspiel gegen den Vizemeister

Lampertheim.Am zweiten Spieltag stand für den Kegelclub Rollendes Glück (KC) in der Bezirksliga 1 auch gleich das erste Highlight der noch jungen Saison an. Im ersten Heimspiel ging es gleich gegen den Vizemeister der Vorsaison KC Vorwärts Hemsbach 2, mit dem man bis zu der letzten Kugel um die Meisterschaft kämpfte. Die beiden Spiele in der letzten Saison versprachen auch für dieses Jahr wieder eine hochklassige Begegnung mit Kegelsport vom feinsten. Dementsprechend hochmotiviert gingen die „Roller“ an die über sechs Bahnen ausgetragene Partie ran.

Probleme beim Abräumen

Den Start machten für das „Rollende Glück“ Karl Heinz Thon, Thomas Zeig und Benjamin Kohl. Thon begann stark in die Vollen, hatte dann aber Probleme mit dem Abräumen. Trotzdem hatte er zur Hälfte gute 441 Kegel stehen. Im dritten Durchgang musste er nach gutem Beginn jedoch gesundheitsbedingt ausgewechselt werden. Für ihn kam Jens Schaumburg ins Spiel der seine Sache gut machte. Trotzdem reichte es am Ende für beide zusammen nur für 858 Kegel.

Bei Zeig lief es in der ersten Hälfte so gar nicht rund. Angeschlagen in die Partie gegangen traute er sich nicht von Beginn an Vollgas zu geben, was sich prompt negativ auf das Ergebnis auswirkte. In der zweiten Hälfte legte er dann diese Zurückhaltung hab und legte eine deutliche Schippe drauf. Dies kam aber zu spät, deshalb reichte es bei ihm nur für 840 Kegel.

Nach gutem ersten Durchgang erwischte Kohl ein desolates Ergebnis. In den beiden letzten Durchgängen fing er sich wieder und steigerte sich deutlich, um am Ende doch noch annehmbare 879 Kegel zu erzielen. Das Starttrio fing den Rückstand von 204 Kegel ein. Nun sollte das Schlusstrio in Form von Thomas Büchler, Dennis Büchler und Stefan Ofenloch versuchen das Unmögliche möglich zu machen. Büchler scheiterte mit 894 Kegel knapp am 900. Ofenloch zeigte in Spiel mal wieder, dass er der absolute Kämpfer ist. Er ließ sich auch nicht durch einen kleinen Durchhänger auf der dritten Bahn aus der Ruhe bringen und erzielte mit drei starken Durchgängen 911 Kegel.

Der letzte im Bunde war Thomas Büchler. Mit drei blitzsauberen Bahnen (255/265/238) katapultierte er sein Ergebnis auf 971 Kegel. Der absolute Topwert an diesem Spieltag in der gesamten Liga. Leider nutzten diese guten Leistungen nicht, um den Spieß in der Partie rumzudrehen. Trotzdem konnte das Schlusstrio den Rückstand deutlich auf 71 Kegel reduzieren. Das Spiel endete mit 5353:5424 zugunsten von Vorwärts Hemsbach 2.

Für die 1. Mannschaft der „Roller“ heißt es jetzt Mund abputzen und weiter machen, denn am kommenden Wochenende steht bereits das nächste Spiel an. Im Auswärtsspiel bei der ATB Heddesheim 1 muss wieder alles passen, um die Punkte mitnehmen zu können. Spielbeginn in Heddesheim ist am Samstag, 28. September, um 15 Uhr.

Lokalderby verloren

Für die 2. Mannschaft stand in der Bezirksliga 4 im ersten Heimspiel der Saison gleich ein Lokalderby gegen die SG Lampertheim 4 an. Den Anfang über die sechs Bahnen laufende Partie machten aufseiten der „Roller“ Falko Günther, Maximilian Schaumburg und Justin Jungk. Günther konnte sich im Vergleich zur Vorwoche steigern, verpasste aber wieder die 400er-Marke.

Der Lichtblick im Starttrio des KC Rollendes Glück war Schaumburg. Mit 404 Kegel erreichte er als Einziger die 400er-Marke und zeigte hierbei vor allem im ersten Durchgang eine gute Leistung.

Zur Halbzeit betrug der Rückstand 68 Kegel. Diesen sollte nun das Schlusstrio Michael Jungk, Antonio Alves und Michael Wegerle in einen Sieg umwandeln. M. Jungk lieferte mit 429 Kegel eine ansprechende Leistung. Wegerle scheiterte mit 395 Kegel knapp am 400er. Der beste Akteur auf der Seite der „Roller“ war an diesem Tag Alves. Er zeigte auf der ersten Bahn sehr guten Kegelsport und lief am Ende mit dem besten Ergebnis der Partie ein. Für ihn standen 449 Kegel zu Buche. Leider konnte das Schlusstrio das Ruder nicht mehr rumreißen und somit endete das Spiel 2411:2485 zugunsten der SG Lampertheim 4.

Nach nun zwei Niederlagen zu Saisonbeginn muss die zweite Mannschaft im kommenden Spiel unbedingt die ersten Punkte klar machen, um in der Tabelle einige Plätze nach oben klettern zu können. Am Wochenende geht es zum Auswärtsspiel zur SG TV 77 DE Waldhof/SKV Sandhofen 3. Spielbeginn ist am Samstag, 28. September, um 12.30 Uhr im Sportpark TV 1877 Waldhof. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 26.09.2019