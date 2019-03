Kegler zeigen sich chancenlos gegen Plankstadt

Lampertheim.Mit einer klaren 5567:5828-Niederlage beenden die Lampertheimer Bundesligakegler die Saison auf den heimischen Bahnen der Biedensandhalle. Am kommenden Wochenende wollen die Spargelstädter bei Vizemeister Rot Weiss Sandhausen nochmal eine ordentliche Leistung bei ihrem letzten Auftritt in der Bundesliga zeigen.

Nur noch eine theoretische Chance auf den Relegationsplatz besaßen die Lampertheimer bei ihrem letzten Heimspiel, in dem Holger Thiemig, Steffen Back und Peter Suppes für Lampertheim eröffneten. Bereits nach dem Eröffnungsdurchgang setzten sich die badischen Gäste mit 60 Zählern ab und zeigten vor allem im Abräumen ihre Klasse und den Grund, warum sie in diesem Jahr um die Vizemeisterschaft mitkämpfen. Peter Suppes setzte als erster Spargelstädter mit 249 Holz im zweiten Durchgang ein Zeichen. Mit insgesamt 914 Holz schloss er besser ab als in den Vorwochen, blieb aber doch um einiges hinter seiner Topleistung. Gegen Andreas Tippl (969) gab er 55 Zähler ab. Steffen Back mühte sich an diesem Tag durch sein Spiel und kämpfte sich am Ende auf 895 Holz, mit denen er gegen Christian Schneider (950) insgesamt 55 Zähler abgab.

Einmal mehr überzeugte Holger Thiemig. Zwar startete er nicht mit seiner gewohnten Stärke und schloss bei seinen ersten 100 Wurf (454) mäßig. Doch in der zweiten Hälfte fing er sich und zeigte mit zwei starken Folgebahnen (254/253) sein wahres Gesicht. Mit insgesamt 965 Holz sollte er an diesem Tag bester Lampertheimer bleiben und hielt mit Kai Schneider (985) mit. Am Ende des ersten Durchgangs betrug der Rückstand 134 Holz für die Lampertheimer Kegler.

Ralf Schmitt, Bernd und Kevin Günderoth hatten die schwere Aufgabe, die Niederlage gegen die Topspieler der Plankstädter nicht allzu hoch ausfallen zu lassen. Ralf Schmitt setzte im ersten Durchgang (251) das beste Lampertheimer Ergebnis und wurde durch beide Günderoths passabel unterstützt. Bei Kevin Günderoth kam es dann zu einem Bruch im Spiel, und er brauchte 100 Wurf, um sich zu berappeln. Mit seiner Schlussbahn (248) spielte er sich am Ende noch auf 913 Zähler. Allerdings musste er den Tagesbesten Jens Petri mit 1014 Holz deutlich ziehen lassen.

Bernd Günderoth spielt konstant

Bernd Günderoth spielte gewohnt konstant seine Bahnen und hatte im zweiten Durchgang (258) sein bestes Resultat. Mit insgesamt 941 Holz nahm er Thomas Hörner (931) insgesamt zehn Zähler ab. Ralf Schmitt konnte das Niveau der ersten 50 Wurf nicht ganz halten, spielte aber dennoch konstant zu Ende und kam auf 943 Holz. Doch auch er musste seinen Gegenspieler Daniel Zirnstein (989) ziehen lassen.

Am Ende waren die Plankstädter in allen Belangen überlegen. „Die Niederlage ist mehr als verdient“, sagte Frank Griesheimer. „Bei uns ist seit den Niederlagen gegen Monsheim und Haibach die Luft ein wenig raus. Gerne hätten die Lampertheimer Kegler ihren gut 100 Fans eine bessere Leistung gezeigt, momentan ist aber leider nicht mehr drin.“ Dennoch kann man den Spargelstädtern eine gelungene Saison mit insgesamt fünf Siegen, davon zwei auswärts, bescheinigen, und vielleicht kommt bei der letzten Begegnung bei Rot Weiß Sandhausen am kommenden Samstag noch ein Erfolg hinzu.

Einen wichtigen 5434:5364-Sieg landete die Zweite in der Landesliga 1 gegen TSV Meckesheim, um nicht doch noch in das Absteigsgeschehen der ausgeglichenen Liga einzugreifen. Zu Beginn der Partie waren es Kevin Münch (917) und Marco Zimmermann (898), die den zwischenzeitlichen Rückstand bei 36 Holz überschaubar hielten. Karl-Heinz Fellner tat sich bei seinen 872 Holz besonders im zweiten Abschnitt schwer.

Geführt vom Tagesbesten Niklas Schulz, der trotz einer schwächeren Schlussbahn die Tagesbestleistung von 946 Holz erzielte, und Patrik Strech (914) der seinem Gegenspieler über 100 Zähler abnahm, drehten die Lampertheimer die Partie. Thomas Geyer unterstützte beide nach mäßigem Beginn mit viel Kampfgeist und spielte sich auf 887 Holz.

Saisonende als Tabellendritter

Mit dem Klassenerhalt beendet die Zweite die Saison als Tabellendritter. Dass die Spargelstädter aber nur vier Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz haben, zeigt die Ausgeglichenheit in dieser Liga.

Die dritte Mannschaft musste sich trotz ordentlicher Leistung bei der Spielgemeinschft Ladenburg/Käfertal/Dossenheim mit 5247:5110 geschlagen geben. Bester Lampertheimer war Nachwuchsspieler Justin Krämer mit 892 Holz. Zuharid Gibic (868), Karl Jeude (864), Gerhard Beyerlein (854) und Angelo Barbagallo (831) überzeugten ebenfalls. Die Dritte beendet die Saison auf dem siebten Tabellenplatz.

Mit einer 1718:1630-Niederlage beendete die Fünfte ihre Saison ebenfalls auf dem siebten Tabellenplatz. Oliver Beisel (427), Manfred Seelinger (425) und Norman Unterhauser (412) wussten zu überzeugen. red

