Kein; Weiter so

Es ist gerade noch mal gut gegangen für Gottfried Störmer. Seine knappe Mehrheit kann allerdings nicht einfach bedeuten: weiter so! Denn die Hälfte der Wähler hat Störmer nach sechs Jahren als Bürgermeister (noch) nicht von sich und/oder seiner Amtsführung überzeugen können. Dass er die Politik „der ruhigen Hand“ überdenken will, könnte ihm aber neue Sympathien einbringen. Bei Bürgern, die – mitunter zurecht – kritisieren, dass in Lampertheim zu wenig vorangeht. Nicht viel hätte gefehlt und der eloquente Marco Steffan wäre – auch ohne Verwaltungskompetenz und politischen Hintergrund – für seinen ehrgeizigen Wahlkampf und seine Omnipräsenz, insbesondere in den sozialen Medien und bei jungen Leuten, mit dem Chefplatz im Stadthaus belohnt worden. Es aus dem Stand auf mehr als 40 Prozent der Stimmen gegen den erfahrenen Störmer zu bringen, ist eine sehr respektable Leistung. Lothar Pfeiffer bleibt wie schon bei seinem ersten Versuch nur die Teilnehmerurkunde.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 28.05.2019