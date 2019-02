Das müssen die Christdemokraten wohl so hinnehmen: Für eine Prüfung ihres Vorschlags, einen gemeinsamen Bauhof mit Bürstadt zu betreiben, scheint die Zeit zu knapp. Die Funktionsfähigkeit des Bauhofs und die Sicherheit der Mitarbeiter erzwingt eine rasche Lösung. Diese ist, zumal sich hierfür mindestens zwei Optionen anbieten, auf die Schnelle wohl nur in Lampertheim zu haben. Außerdem mag die Skepsis berechtigt sein, die Bereitschaft der Bürstädter für eine gemeinsame Sache verdecke nur schlecht die Vorteile, die sich die Nachbarkommune davon verspricht. Nicht viel anders dürften die Dinge beim Interesse der Bürstädter an einer gemeinsamen Vernetzung mit der Mannheimer Kläranlage liegen. Hierbei unterliegt die Neuorganisation der Abwasserentsorgung in Bürstadt offensichtlich einer größeren Dringlichkeit als aufseiten Lampertheims.

Gleichwohl ist es schade, dass die neutrale Prüfung solcher Kooperationsmodelle immer wieder dem Zeitdruck oder der grundsätzlichen Skepsis von Verwaltung und Kommunalpolitik zum Opfer fallen. Auch wird bei der Ablehnung interkommunaler Lösungen meist sehr schnell mit dem Verlust an Entscheidungskompetenz gedroht, der doch eine natürliche Folge solcher Modelle ist. Und das ohne die Frage zu beantworten, woran sich der Wert dieser Kompetenz bemisst und welchen Rang er im Zuge einer Gesamtbewertung einnähme. Doch auch dies bleibt festzuhalten: Interkommunale Zusammenarbeit ist kein Wert an sich, sondern muss sich im konkreten Einzelfall bewähren. Hierfür gibt es allerdings auffallend wenige positive Beispiele. Vor allem bei größeren Projekten von der Bedeutung eines Bauhofs oder einer Kläranlage.

© Südhessen Morgen, Montag, 25.02.2019