Anzeige

Lampertheim.Zur Generalversammlung des Kaninchenzuchtverein H 65 in die Gaußstraße hatte der Vorstand seine Mitglieder eingeladen. Diese wurden über Anfragen der Stadt informiert, welche die Teilnahme an der Sauberen Gemarkung und am Freiwilligentag im Herbst betrafen. Interessenten an diesen beiden Projekten können sich beim Vorstand melden.

Im Mittelpunkt des Jahresrückblicks standen vor allem die drei Vereinsfeste, die Hilsheimer als großen Erfolg wertete. Auch die jährliche Putz- und Aufräumaktion sei positiv verlaufen. Sein Dank galt dabei der einsatzfreudigen Jugend. Kassierer Götz Diesterweg bezeichnete die finanzielle Lage des Vereins als gut. Zuchtausstellungen würden aber künftig nicht mehr gestemmt, erklärte er. Aufwand und Ertrag stünden in keinem guten Verhältnis zueinander. Auch würden die Vorgaben immer komplizierter. „Wenn sich die Bedingungen ändern, sind wir natürlich wieder dabei“, so Diesterweg in seiner Funktion als Ausstellungsleiter.

Wahlen Zweiter Vorsitzender: Patrick Kappauf. Jugendleiter: Sven Diesterweg. Kassenprüfer: Sabine Kappauf. Ehrungen Landesverband: Maria Kappauf, Friedrich Braner und Hans-Georg Kappauf. Ehrenpreis Kreis: Götz Diesterweg, Dirk Vogl, Paul, Franka und Stefan Hilsheimer. sto

Sorge bereitet dem Verein die Ab- sicht des Unternehmens Amprion, die Hochspannungsleitungen auf Lampertheimer Gemarkung auszubauen (wir berichteten). Ein Mast stehe direkt auf dem Gelände und müsste verstärkt werden. Die Gefahr erhöhter Abstrahlung sei wahrscheinlich gegeben. Schon jetzt könne man bei bestimmten Wetterlagen eine Lichterkette ohne Stromanschluss zum Leuchten bringen. Der Verein will nun abwarten, wie sich die weiteren Planungen entwickeln.