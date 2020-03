Keine gute Entscheidung

Die Entscheidung der SPD/FDP-Koalition für einen Verbleib des Lampertheimer Bauhofs an der Industriestraße beruht auf einer schütteren Grundlage. Daran hat sich seit den Diskussionen im Arbeitskreis und dem Fachausschuss nichts geändert. Auch mit Blick auf die Negativfaktoren, die von der Opposition aus CDU und Grünen in der Parlamentsdebatte vorgetragen wurden, muss man sagen: Die niedrigeren Investitionskosten in Höhe von 2,3 Millionen Euro wiegen die langfristigen Folgen dieser Entscheidung nicht auf.

Der Beschluss ist mit dem Makel behaftet, dauerhafte und auch schwer zu kalkulierende Folgen nicht angemessen berücksichtigt zu haben. Er weist mindestens zwei Sollbruchstellen auf: Das Fachgutachten lieferte keine für eine umfassende Abwägung stabile Grundlage. Und: Die politischen Gremien sind ihrer Holschuld gegenüber den Bauhofmitarbeitern nicht nachgekommen. Jetzt Enttäuschung darüber zu bekunden, dass diese sich nicht frühzeitig in den Entscheidungsprozess eingebracht haben, ist – mit Verlaub – ein armseliges Argument.

Als ein drittes schwerwiegendes Kriterium, das gegen die Entscheidung für einen Verbleib des Bauhofs an der Industriestraße sprechen könnte, sind die dort im Boden ruhenden Altlasten. Neben der räumlichen Begrenzungen drohen an diesem Standort deshalb weitere Einschränkungen, die ein nachhaltiges Entwicklungskonzept scheitern lassen können.

Die Debatte stand wegen der baufälligen Gebäude in der Industriestraße und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken unter einem erheblichen Zeitdruck. Das Warten auf das Gutachten und die darauf folgende Diskussion haben etliche Monate Zeit gekostet. Wie sich im Nachhinein zeigt, auch noch umsonst. Einer seriösen Entscheidung zuliebe hätten die Kommunalpolitiker besser noch einmal eine Beratungsrunde gedreht. Mit dem jetzigen Beschluss kann niemand wirklich zufrieden sein.

Südhessen Morgen, Montag, 02.03.2020