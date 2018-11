Keine Lösung für stinkenden Kanal

Lampertheim.Über die Geruchsbelästigungen des Kanals klagen die Bürger von Neuschloß seit vielen Jahren. Auch die jüngsten Aussagen des städtischen Bauamts über Ursachen und Abhilfemaßnahmen stellten die Vorsitzende der Bürgerkammer, Carola Biehal, nicht zufrieden. Sie hielt sie im Stadtentwicklungs-, Energie- und Bauausschuss für zu schwammig. Es sei nicht erkennbar, wann und welche Maßnahmen ergriffen werden sollen.

Ein möglicher Ansatz könnte sein, so Biehal, den Wasserdurchfluss zu verstärken, etwa über die Einleitung des Regenwassers von Hausdächern. Wirksamste Lösung wäre hingegen, so Bauamtsleiter Christian Plöhn, ein Austausch des Kanals: „Im Moment arbeiten wir an Symptomen.“ Die zuletzt praktizierten Schwallspülungen versagten in trockenen Jahreszeiten, räumte er gegenüber CDU-Fraktionsmitglied Franz Korb ein. Von einem höheren Wasserdurchfluss verspricht sich Plöhn nichts. urs

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 29.11.2018