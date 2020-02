Keiner will es machen – Verein sucht Vorstand

Lampertheim.„Es ist ein grauer Tag heute und es ist auch ein grauer Tag für den Verein, der kurz vor einem Gewitter steht“, so begann Joachim Brockmann, kommissarischer Vorsitzender, seinen Rechenschaftsbericht. Anlass war die Generalversammlung des VfB Lampertheim.

Hintergrund sind die offensichtlichen Zerwürfnisse, zu denen auch finanzielle Entscheidungen im Verein gehören, die zum Rücktritt des gewählten Vorsitzenden Markus Köcher im Oktober 2019 geführt hatten. Einen großen Anteil an den Zerwürfnissen hat mit Sicherheit auch der sportliche Niedergang des Vereins, der letztendlich im Abmelden der Ersten Mannschaft gipfelte. Zahlreiche aktive Spieler der ersten Mannschaft, die in der Kreisliga A spielten, hatten zuvor den Verein verlassen und waren zu anderen gewechselt. Die Personaldecke wurde zu dünn, um einen geordneten Spielbetrieb zu ermöglichen.

Bevor die Probleme ausführlich diskutiert wurden, standen die Jahresberichte im Fokus. Köcher berichtete kurz, dass Kerwe und Vatertagsfest ein voller Erfolg für den Verein, der 327 Mitglieder hat, waren. Alleine beim Vatertagsfest wurden über 600 Besucher gezählt. Den Sportausschuss vertraten Gisela Hanusch und Uwe Packlin. Hanusch berichtete, dass nach Abmeldung der ersten Mannschaft die zweite weiterhin in der Kreisliga D2 mit einem Spielerstamm von 23 Aktiven spielt. Gleichzeitig verkündete sie, dass der Sportausschuss für eine erneute Wahl nicht zur Verfügung steht.

Der Jugendwart Akeem Ojeaga berichtete von erfolgreichen Auftritten und Veranstaltungen der Jugendmannschaften wie Nikolausturnier, Fastnachtumzug oder Kuchenverkauf auf dem Schillerplatz. Gleichzeitig beklagte er sich über zahlreiche Anfeindungen im Verein, welche sich auch negativ auf die Jugendarbeit niederschlage.

Für die AH-Abteilung sprach Joachim Brockmann. Zahlreich waren die Veranstaltungen, welche die „Alten Herren“ durchführten, wobei die Geselligkeit naturgemäß im Vordergrund stand. Aber auch der Fußball kam nicht zu kurz. Neun Spiele wurden durchgeführt sowie an fünf Turnieren habe man teilgenommen. Die AH mit 97 Mitgliedern bezeichnete Brockmann als wichtige Säule im Verein und warb gleichzeitig für mehr Mithilfe bei den Veranstaltungen.

Kein freiwilliger Bewerber

Die finanzielle Situation erläuterte, Markus Köcher, der bis Oktober zusätzlich dafür verantwortlich war. Insgesamt steht der Verein auf gesunden Füßen, was auch Kassenprüfer Florian Gromus bestätigte. Uwe van den Hassend wurde anschließend zum Wahlleiter gewählt, um die fälligen Vorstandswahlen durchzuführen. Nachdem sich für die Position des Vorsitzenden kein Bewerber fand, entbrannte eine ausführliche Debatte über die Zukunft des Vereins.

Van Hassend resümierte, aus seiner Sicht habe es sportliche Fehlentscheidungen gegeben. „Wir brauchen einen Vorstand, der den Karren aus dem Dreck zieht und die Anfeindungen unterbindet“, so der Wahlleiter. „Wir geben ein schlechtes Bild ab und müssen in ein komplett anderes Fahrwasser kommen. Vielleicht können wir neue Leute motivieren“, so van gen Hassend und brachte auch die Idee einer Fusion oder Spielergemeinschaft wieder als Überlegung ein. Letztendlich beschlossen die Mitglieder, die Versammlung zu unterbrechen, um intern nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen. In etwa vier Wochen soll erneut versucht werden, eine Lösung für das Vorstandsproblem zu finden. Darüber hinaus wurde ein Antrag von Markus Köcher über die pflichtgemäße Leistung von Arbeitsstunden für jedes Mitglied mehrheitlich abgelehnt, van Hassend stellte den Antrag, dass der eventuelle neue Vorstand Fusionsgespräche wieder aufnimmt oder zumindest die Bildung von Spielergemeinschaften ins Auge fasst. Letzterer Antrag wurde mehrheitlich angenommen. Der normale Spielbetrieb ist von den misslungenen Vorstandswahlen nicht betroffen. sto

© Südhessen Morgen, Dienstag, 04.02.2020