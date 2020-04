Kennzeichen gestohlen

Lampertheim.In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde das vordere Kennzeichen eines Pkw Fiat in Lampertheim gestohlen. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen HP-AC 164 war nach Polizeiangaben in der Martin-Kärcher-Straße geparkt. Das vordere Kennzeichen wurde von einem unbekannten Täter aus der Halterung gelöst und mitgenommen. Die hintere Halterung des Kennzeichens war auch geöffnet worden, das Kennzeichen blieb jedoch am Fahrzeug. Vermutlich wurde der Täter bei dem Diebstahl gestört. Die Polizeistation Lampertheim-Viernheim bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06206/9 44 00 bei der Dezentralen Ermittlungsgruppe zu melden. pol

© Südhessen Morgen, Montag, 27.04.2020