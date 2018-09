Kerwe geht heute los

Lampertheim.Kerwe, Künstlermarkt und verkaufsoffener Sonntag locken an diesem Wochenende in die Stadt. Heute um 17 Uhr wird die Kerwe am Alten Rathaus eröffnet – vom Ersten Stadtrat Jens Klingler und Spargelkönigin Christin I. Heinz „Clever“ Eichenauer hält die Kerweredd. Die Howwemer Kerb startet ebenfalls heute Nachmittag (siehe Seite 10). Das Kerwedorf an der Römerstraße hat heute von 17 bis 1 Uhr sowie Sonntag und Montag von 11 bis 1 Uhr geöffnet.

Am Sonntag findet dann von 11 bis 18 Uhr der Künstlermarkt statt. Dort bietet der „Südhessen Morgen“ mit dem sogenannten Kunstbike eine künstlerische Mitmachaktion. Um 13 Uhr beginnt der verkaufsoffene Sonntag. Um 14 und 15 Uhr lädt Horlé zu Modeschauen ein. Bis 18 Uhr können die Geschäfte öffnen – auch das „SHM“-Kundenforum, Kaiserstraße 45, hat geöffnet. Anette Kaminski freut sich bis 18 Uhr auf Kundschaft.

Steffen Götz hängt am Sonntag um 11.30 Uhr am Gasthaus Zur Krone den Kerwekranz auf und hält dort seine Kerwerede. Am Montag steigt Margit Selb um 11 Uhr beim Bauernladen Steinmetz auf die Leiter, um humorvoll Lampertheimer Ereignisse zu beleuchten. swa

