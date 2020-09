Kerwe-Team zeigt sich optimistisch

Lampertheim.Lampertheim feiert in diesem Jahr Kerwe light in Gaststätten und Höfen. Coronabedingt müssen strikte Hygienemaßnahmen und Abstandsregeln eingehalten werden. Deshalb heißt das Motto des Volksfestes, das vom Wirtschafts- und Verkehrsverein unterstützt wird, dieses Mal „Lampertheimer Kerwe mit Abstand und Anstand“. Die Kerwe geht von Samstag 12.,, bis Montag, 14. September.

„Wir werden uns an die Vorgaben halten und auch kontrollieren, dass die Corona-Hygienebestimmungen und Beschränkungen eingehalten werden“, erklärt Initiator und Kerweborscht Rainer Anthes. Es sind neun Kerweborscht unterwegs, unter ihnen der Owwerkerweborscht Markus Gutschalk und Spargelkönigin Alina-Sophie I.

Für die Kerwe-Krone-Aufhängung beim Eiscafé Oberfeld hat Anthes die Redd geschrieben und wird sie in einem kleinen Rahmen präsentieren. „Es wird eine knappe Kerweredd sein“, betont er. Im Biergarten des Gasthauses „Zur Krone“ wird es hingegen keine Kerwe-Kranz-Aufhängung geben, und Steffen Götz wird keine Rede halten. „Nichtsdestotrotz serviert das Krone-Team die traditionellen Kerwe-Essen“, bekräftigt Anthes.

Begrenzter Einlass

Zu den Musik-Veranstaltungen im Lokal von Anni Schlömp am Neu-rhein weiß Anthes: „Sie arbeitet mit dem Wäscheklammerprinzip und weiß so, wie viele Besucher sich vor Ort befinden.“ In der Siedlerhalle, in der zwei DJs am Samstagabend auflegen, wird es keine Tanzfläche geben. „Wir werden Tischnummern vergeben. Anhand von 120 Bändchen, die die Gäste erhalten, können wir kontrollieren, dass nicht mehr Besucher eingelassen werden. Außerdem wird Security beobachten, dass die Mindestabstände eingehalten werden“, sagt Organisatorin Beate Redig. roi

© Südhessen Morgen, Freitag, 11.09.2020