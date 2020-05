Kerweborscht erfreuen Senioren an der Drehorgel

Lampertheim.Das hat Lampertheim bestimmt noch nicht gesehen: Kerweborscht im Einsatz mit Mund-und Nasenschutz. Als Owwerkerweborscht Markus Gutschalk mit seinen Borschtkollegen Rainer Anthes und Christoph Oberfeld am Sonntagvormittag mit der Drehorgel aus dem Heimatmuseum fröhlich durch die Straßen der Spargelstadt zogen, war nicht etwa eine vorgezogene Kerwe zu erleben. Die stattlichen Borscht setzten sich ihre Zylinder mit den rot-weißen Bändern auf und kamen als Überraschungsgäste zu den Bewohnern des Agaplesion Dietrich-Bonhoeffer-Hauses.

Dass die Spargelstädter Kerweborscht trinkfest, unternehmungslustig, ausdauernd und feierfreudig sind, wusste bisher wohl jedermann. Aber jetzt zeigte sich die Boygroup von ihrer sanftesten Seite. Sie drehte im Hof des Seniorenzentrums die Kurbel der Drehorgel.

Schon bald erzeugten die Kerweborscht mit dem bei Margit Karb, der Vorsitzenden des Heimat-, Kultur- und Museumsvereins, geliehenen mechanischen Musikinstrument gute Stimmung und berührten mit ihrem Spiel zugleich die Herzen der Bewohner und des Personals. Initiator Rainer Anthes hatte im Bonhoeffer-Haus die Wohnbereichsleiterin im Bereich drei, Janina Kissel angerufen und ihr den Vorschlag unterbreitet, vor den Senioren zu musizieren. Kissel wiederum wandte sich an Bianca Hein, die kommissarische Betreuungsleiterin. „Die Senioren durften wegen der Corona-Pandemie zwei Wochen nicht in den Hof oder Garten“, erklärte Hein. Nun sei ein Spaziergang wieder erlaubt.

An frühere Zeiten erinnern

Kerweborscht Christoph Oberfeld betonte, dass das Trio mit dem Spiel von bekannten Liedern eine Erinnerungspflege betreibe. Denn viele Senioren könnten sich so an frühere Zeiten erinnern. Singen und Musikhören schaffe zu demenzkranken Menschen einen emotionalen Zugang.

Es dauerte nicht lange, bis die Bewohner, die aus den Fenstern schauten, die Melodien mitsummten. Die Senioren, die in der Cafeteria saßen oder in Rollstühlen von den Etagen-Fenstern zuhörten, begannen zu schunkeln. Karl-Heinz Werner war in den Hof gekommen, um etwas näher am Geschehen zu sein. Er entsann sich, dass zu seiner Jugendzeit noch Drehorgelspieler an Ecken standen oder durch die Straßen zogen, um ein paar Groschen zu verdienen.

Das Heimatmuseum habe sich die Drehorgel des Orgelbauers Carl Frei aus Waldkirch selbst gekauft, erklärten die Kerweborscht. Borscht Oberfeld hatte sich die Bedienung und den Aufbau des mechanischen Musikinstrument vom Lampertheimer Adam Medert erklären lassen. Aus dem Leierkasten sprang die Melodie „Tulpen aus Amsterdam“, und Rainer Anthes zauberte „Die kleine Kneipe in unserer Straße“ aus den Orgelpfeifen. Zu „Muss i denn, muss i denn zum Städtele hinaus“ sangen die Zuschauenden mit.

„Wir würden gerne ein Tänzchen machen“, war vom Personal und einigen Bewohnerinnen voller Sehnsucht zu hören. Die Kerweborscht versprachen deshalb, wieder zu kommen. Vielleicht ist bis dahin auch die Kontaktbeschränkung gelockert.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.05.2020