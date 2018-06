Anzeige

Doch an den Helfern ging der Feiermarathon nicht gerade spurlos vorbei. „Jedes Jahr können wir so etwas nicht stemmen“, nahm Claudia Hoschkara derartigen Ideen gleich Wind aus den Segeln. Die Ehrenamtlichen seien mit der Organisation und dem Aufbau über eine Woche lang ununterbrochen beschäftigt gewesen, erklärte die Vorsitzende des Feuerwehrvereins. „Von Jung bis Alt waren alle im Einsatz, pro Tag haben wir rund 40 Helfer gebraucht. Viele davon mussten jeden Tag mithelfen“, sagte Hoschkara.

Mit Andrang sehr zufrieden

Nach dem Festkommers am Freitag hatten die ehrenamtlichen Helfer noch am Abend das Bürgerhaus hergerichtet, um bei schlechtem Wetter eine Ausweichmöglichkeit für die Party zu haben. „Die haben wir aber zum Glück nicht gebraucht“, freute sich die Vorsitzende. Bei milden Temperaturen bis in den späten Abend war der Verein mit dem Andrang sehr zufrieden. Bei voranschreitender Dämmerung waren schon über 200 Eintrittskarten verkauft. „Mit dem Erfolg sind wir super glücklich, auch wenn wir nun alle am Ende unserer Kräfte sind“, zog Hoschkara ein positives Fazit.

Das Gelände hatte die Feuerwehr zuvor eingezäunt, um Band und Aufwand zu finanzieren acht Euro Eintritt an der Abendkasse verlangt. Das störte die allermeisten Besucher aber nicht. Sie waren „einfach nur froh, dass in Hüttenfeld mal so etwas gemacht wird“.

