Kicker besiegen Birkenau

Lampertheim.Im ersten Spiel der Rückrunde war die B-Jugend des TV Lampertheim (TVL) zu Gast beim VfL Birkenau. Von der ersten Minute an gestaltete sich das Spiel offen. Beide Mannschaften suchten den Weg nach vorne und hielten somit das Tempo hoch.

Den Startschuss der chancenreichen ersten Hälfte gab der TVL nach nur zwei gespielten Minuten, aber der Torhüter von Birkenau reagierte und parierte gegen den strammen Schuss von Jan Wesp aus nur zehn Metern reflexartig. Auch in der Folgezeit erspielten sich beide Teams Torgelegenheiten, echte Chancen hatte aber der TVL, kam mit dem Naturrasen in den ersten Minuten besser zurecht und übernahm zunächst das Spielgeschehen. Nach einem Eckball gingen die Lampertheimer in Minute 24 in Führung. Luis Boll passte in die Mitte, und Gerrit Wiemer nahm den Ball direkt. Dieser schlug zur Freude der mitgereisten TVL-Fans links ein. Auch am zweiten Treffer war Boll beteiligt. Aus 20 Metern Torentfernung lupfte er den Ball auf den hineinlaufenden Gerrit Wiemer. Der legte ihn am Torwart vorbei in die Maschen zum 0:2. Mit dem Pausenpfiff konnten die Gäste durch Jan Wesp sogar noch auf 0:3 davonziehen. Das Tempo nahm im zweiten Durchgang nochmal zu, und die Schlagzahl an großen Chancen erhöhte sich. Birkenau kam in der 54. Minute nach einem Abwehrfehler zum 1:3-Anschlusstreffer. Hektik kam auf im Spiel des TVL, die Bälle gingen zu schnell verloren. Dies nutzte Birkenau in der 64. Minute zum 2:3. Doch die von Axel Ernst und Giusepe Santangelo gecoachten TVL-Jungs fingen sich wieder und setzten mit einem Konter den 2:4-Endstand durch Ole Jakob Wolf. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020