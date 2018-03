Kiefern verdursten unter Misteln

Anzeige

Lampertheim.Für den Zaubertrank des Miraculix in den Asterix-Comics ist sie unverzichtbar: die Mistel. Ohne sie wäre das Gebräu zur Stärkung der rebellischen Gallier nur halb so wirkungsvoll. Schade nur, dass in der Realität kaum einer Verwendung für die Pflanze hat – außer in der Adventszeit zum Küssen unter den dekorativ aufgehängten Zweigen und in der Alternativmedizin. Denn dann hätte Hessen Forst im Lampertheimer und Viernheimer Wald eine einträgliche Einnahmequelle. Hier gedeiht die hellgrüne Pflanze mit den weißen Beeren nämlich äußerst prächtig in den Kieferkronen – sehr zum Nachteil der immergrünen Nadelbäume.

Die Mistel ist nämlich ein sogenannter Schmarotzer und braucht eine Wirtspflanze zum Leben. Dies können Pappeln, Obstbäume, Tannen und eben Kiefern sein. Von denen gibt es im hiesigen Wald wegen seiner sandigen Böden reichlich, weshalb eben auch die Misteln gut gedeihen können. Wie Ralf Schepp, Leiter des Forstamts Lampertheim, im Gespräch mit dem „Südhessen Morgen“ berichtet, gibt es im hiesigen Waldgebiet keinen Bestand, der älter als 30 oder 40 Jahre und nicht befallen und geschädigt ist. Seit 30 Jahren könne man beobachten, wie der Mistelbefall zunimmt, so Schepp. Nur deutlich ältere Bäume mit großen gesunden Kronen seien widerstandsfähig genug.

Zusätzlicher Stressfaktor

Als Grund für die Zunahme nennt Schepp den Klimawandel. Der Zusammenhang sei eindeutig, denn die Mistel sei eine wärmeliebende Pflanze. Für ihr Gedeihen seien die steigenden Temperaturen, die in den letzten Jahrzehnten beobachtet werden konnten, von Vorteil. Gestiegene Durchschnittstemperaturen, deutlich höhere Spitzenwerte und ein spürbares Niederschlagsdefizit begünstigten die Ausbreitung der Mistel, so Schepp. Prinzipiell seien Schmarotzer nicht problematisch, da sie eigentlich kein Interesse hätten, ihren Wirt umzubringen, erklärt der Forstamtsleiter. Doch für die betroffenen Kiefern sei die Tatsache, dass die Misteln ihnen Wasser und Nährstoffe entziehen, ein zusätzlicher Stressfaktor. Sie seien durch den im hiesigen Wald herrschenden Wassermangel, Schädlinge und Pilze ohnehin schon geschwächt.