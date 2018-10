Kind angefahren und geflüchtet

Lampertheim.Am Montag hat sich gegen 17 Uhr an der Kreuzung Wormser Straße/An der Sandbeune in Lampertheim ein Verkehrsunfall ereignet. Ein elfjähriges Kind wollte mit seinem Fahrrad nach Polizeiangaben bei grüner Ampel die Straße An der Sandbeune überqueren. Der Fahrer eines ebenfalls aus dieser Straße kommenden Autos hatte an der Ampel Rot, doch er fuhr weiter und stieß mit dem Kind zusammen. Anschließend entfernte sich die Fahrerin unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Wilhelmstraße. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen grauen Wagen handeln. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, der gebeten wird, sich bei Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9 44 00 zu melden. pol

