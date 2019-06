Kinder bauen auf einen festen Grund

Hüttenfeld.Für die katholische Herz-Jesu-Gemeinde Hüttenfeld gab es am Wochenende viel zu feiern. Neben dem Basar, der von Samstag bis Sonntag stattfand, wurden am Sonntag das Fronleichnamsfest und die Erstkommunion begangen. In diesem Jahr hatten sich vier Hüttenfelder Kinder auf diesen großen Tag vorbereitet: Lilly Thoma, Julius Luinys, Julian Littmann und Simon Spalj.

Zum Festgottesdienst zog Pfarrer Virginijus Grigutis mit Gemeindereferentin Birgit Bongiorno und den Messdienern, gefolgt von den Kommunionkindern, in die Herz-Jesu-Kirche ein. Er wies darauf hin, dass in diesem Jahr erstmals keine Fronleichnamsprozession nach der Erstkommunionfeier stattfinden sollte. Da die Feier mit dem Pfarrfest der Gemeinde zusammenfiel, reichte die Kapazität dafür nicht. Allerdings soll die Prozession im nächsten Jahr wieder stattfinden. Nach dem Kyrieruf bestätigten die Kommunionkinder ihren Glauben in der Tauferneuerung. Statt einer Predigt hatte Gemeindereferentin Birgit Bongiorno eine Katechese mit den Kindern vorbereitet. „Baut auf festen Grund“ lautete das Motto.

Fundament des Glaubens

Die Kinder hatten in ihrer Vorbereitungszeit mit Katechetin Klara Urbanek in der Kirche symbolisch ein paar Kisten wie eine Mauer aufgebaut. „Bevor unser Haus so schön und hoch werden konnte, haben wir uns ganz lange mit dem Fundament beschäftigt und einen festen Grund gesucht“, erläuterte Birgit Bongiorno der Gemeinde. Daraufhin erklärten die Kinder zu einem Stein, einem Taufschal, einer Bibel sowie Brot und Weintrauben, warum diese nun das Fundament ihres Glaubens darstellen sollten.

Nach den Fürbitten begann die Gabenbereitung, und schon war der große Moment für die Kommunionkinder gekommen: Sie durften erstmals in der Echaristiefeier den Leib Christi in Form einer Hostie empfangen. An den strahlenden Gesichtern der Kinder sah man, wie sehr sie sich darauf gefreut hatten. Anschließend war die Gemeinde zum Pfarrfest eingeladen.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 25.06.2019