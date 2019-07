Kinder bauen Stände auf

Lampertheim.Die Technischen Betriebsdienste und die Jugendförderung organisieren für Sonntag, 25. August, die neunte Auflage des Lampertheimer Spielzeugflohmarkts im Stadtpark. Kinder können dort kaufen und verkaufen, aber auch Eltern sind eingeladen.

Im direkten Anschluss an den Flohmarkt wird der Stadtpark in eine große Bühne verwandelt – Straßentheater für die ganze Familie steht dann auf dem Programm. Beginn des Flohmarktes ist um 15 Uhr, Aufbau ab 14.30 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Das Straßentheater fängt um 17 Uhr an. Auch hier ist Zuschauen kostenlos.

Für nähere Informationen und Fragen steht die Jugendförderung unter der Telefonnummer 06206/935-394 oder per E-Mail an Jugendfoerderung@Lampertheim.de zur Verfügung. red

