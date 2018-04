Anzeige

Lampertheim.Das Spielmobil Flitze Feuerstein der Jugendförderung kommt am Freitag, 6. April, von 13 bis 15 Uhr auf den Spielplatz am Martin-Luther-Platz. Für die Aktion vor Ort ist die Mitarbeit der Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gefragt. In Zusammenarbeit mit den Technischen Betriebsdiensten der Stadt Lampertheim dürfen die Kinder ihre Ideen zur Neugestaltung des Spielplatzes einbringen. Es sollen kleine Modelle gebaut werden, die dann als Vorlage dienen sollen. Bei Regen fällt die Aktion aus. Für Fragen steht die Jugendförderung unter 06206/935312 und per Mail jugendfoerderung@lampertheim.de zur Verfügung. red