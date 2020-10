Kinder entdecken Geheimnisse der Steinzeit

Lampertheim.Warum heißt die Steinzeit „Steinzeit“? Wie lange hat sie gedauert? Was haben die Menschen in der Steinzeit gemacht? Was haben sie damals gegessen? Wie haben sie ihre Mahlzeiten zubereitet? Diese und weitere Fragen beantwortet Yvonne Ohl während der Kinderveranstaltungen in der Lampertheimer Stadtbücherei.

Sie unternimmt mit den Sechs- bis Achtjährigen eine Reise in die Steinzeit, die in drei Zeitabschnitte eingeteilt wird: Altsteinzeit, Mittelsteinzeit und Jungsteinzeit. Für ihre Steinzeit-Treffen bedient sich die ehrenamtliche Geopark-vor-Ort-Begleiterin Yvonne Ohl auch der Ausstellung „Geheimnisse der Steinzeit – mit Blick auf die Evolution des Menschen“, die im Wintergarten der Bücherei zu sehen ist.

Diese Sammlung hatte das Hüttenfelder Ehepaar Renate und Emil Hoffmann der Stadt geschenkt. Darin werden Artefakte und Werkzeuge präsentiert, die auf eine spannende Weise die Kulturstufen von der Altsteinzeit bis zur Jungsteinzeit dokumentieren. Der Archäolithiker zeigt mit der Ausstellung ebenso das Ergebnis seiner Forschungsarbeit auf. Jetzt freut er sich, dass die Geopark-vor-Ort-Begleiterin sich mit der Steinzeit auseinandersetzt und ihr Wissen darüber kindgerecht weitergibt. „Es ist ein interessantes Thema. Ich finde es wichtig zu wissen, wo man herkommt“, gibt Yvonne Ohl zu bedenken.

Die Hofheimerin hat ein Semester Ur- und Frühgeschichte studiert. Außerdem wurde ihr Interesse für die Geschichte rund um Lampertheim geweckt, als in Hofheim vor zwei Jahren Ausgrabungen gemacht wurden. Daraufhin hat sich die 56-Jährige ein Konzept überlegt, wie sie den Kindern die Entwicklung des Menschen erklären kann. Mit diesen Ideen ist Ohl auf Büchereileiterin Barbara Burkard zugegangen. Und so beschlossen die Frauen, noch in der Corona-Krise unter Einhaltung der Hygieneregeln mit den Treffen zu beginnen. Bei der ersten Veranstaltung fertigten die Teilnehmer kleine Lederbeutel.

Trotz ihrer Vollbeschäftigung wird Yvonne Ohl monatliche Treffen anbieten. Sie ist als Sachbearbeiterin im Deutschen Krebsforschungszentrum Heidelberg angestellt und arbeitet für das „International Journal of Cancer“ mit Sitz des Redaktionsbüros im Forschungszentrum.

Am Mittwoch, 28. Oktober, 15 bis 16.30 Uhr, will die Referentin mit den angemeldeten Mädchen und Jungen wieder in die Steinzeit reisen. Dort angekommen, werden viele Fragen rund um die Kunst in der Steinzeit beantwortet und eifrig gewerkelt. Gesprochen wird über die ersten Künstler und was sie gemalt oder geschnitzt haben. „Anschließend malen oder schnitzen die Teilnehmer wie die Menschen in dieser Zeit“, verrät Ohl.

Am Mittwoch, 25. November, wird gekocht und gegessen, wie es einst die Steinzeitmenschen getan haben. roi

