Kinder entdecken spielerisch den Wald

Lampertheim.Freude am Spiel in der Natur bei gleichzeitiger Förderung der Motorik und Konzentration – geht das? Die Eltern der 28 Kinder des Walderlebniscamps sagten eindeutig ja. Spannende Aufgaben und Wissenswertes warteten auf die Teilnehmer. So lernten sie beispielsweise, dass im Gegensatz zu Wildschweinen und Rehen manche Vögel wegziehen müssen, da ihnen ihre Futterquelle, die Insekten, im Winter hier fehlen. Für die erste Aufgabe bildeten die Kinder Gruppen, die Wildschwein-Rotten entsprachen. „Flüchtet vor Euren Feinden bis zum Ende des Feldes“, lautete eine Aufgabe. „Was muss ich als Wildschwein tun, um dorthin zu gelangen“, fragten sich die Kleinen und sausten los. Um die dafür notwendige Geschicklichkeit zu simulieren, mussten die Kinder versuchen, unter einem sich drehenden großen Springseil durchzulaufen, ohne dies zu berühren. Zwischen all den spielerischen Aufgaben gab es warmen Tee.

Auch die kleinsten Teilnehmer (vier Jahre) hatten riesigen Spaß im Wald. Angeleitet wurde das Erlebniscamp durch den Waldpädagogen Mirko Klein. Die Teilnehmer genossen es sichtlich, in die Haut der Tiere des Waldes zu schlüpfen und die Welt aus deren Augen zu betrachten. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 22.11.2019