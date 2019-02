Kinder entdecken Talente

Lampertheim.56 Kinder nahmen am Ephata Kinderchorprojekt teil. Der Gottesdienst am darauffolgenden Tag thematisierte die Talente der Kinder, die sie in eine Gemeinschaft einbringen können. Wie jedes Mal probten die Kinder gemeinsam die Lieder für den Familiengottesdienst. Dieses Mal bastelten sie Fangspiele in der Form eines Fisches, auf welche sie ihre Talente schrieben, die sie besonders auszeichnen.

Der Gottesdienst begann mit der Begrüßung durch Pater John-Peter. Gleich zu Beginn dankte Maria Karb der Frauengemeinschaft mit der Vorsitzenden Brigitte Hartnagel für die großzügige Spende an das Kinderchorprojekt. Danach stimmte der Kinderchor das Lied „Lasst uns eine Kirche bauen“ an, währenddessen eine kleine Gruppe der Kinder vor dem Altarbereich tanzte und fünf Jungs des Projektchores die selbstgebastelten Fische an einem Stock in der Mitte des Kirchenganges schwangen. Auch das Kyrie wurde vom Kinderchor mit musikalischen Zwischenrufen untermalt.

Nach dem Tagesgebet präsentierten die Kinder ihr Erkennungslied „Halleluja mit Händen und Füßen“ inklusive Bodypercussion. Nachdem Pater John-Peter die Geschichte erzählte, wie Jesus seine ersten Jünger am See Genezareth berufen hat, erzählte, trugen die älteren Kinder des Projektchores das Lied „Komm, folge Jesu“ vor. Im folgenden Dialog bezogen sich Monika Herrmann und drei Kinder auf die Geschichte des Evangeliums und stellten heraus, dass in einer funktionierenden Gemeinschaft die Talente eines jeden von Bedeutung sind. An dieser Stelle wurden die von den Kindern gebastelten Fische an ein Netz am Altar gehängt und einige der darauf notierten Talente vorgelesen.

Im Anschluss stellte Pater John-Peter die Bedeutung des Fisches als christliches Symbol heraus und sprach mit der Gemeinde das kürzeste Glaubensbekenntnis. Die Fürbitten wurden dieses Mal von den Kommunionkindern vorgetragen. Nach dem Vaterunser versammelten sich alle Kinder um den Altar, um gemeinsam mit der Gemeinde das Lied „Guter Gott, du bist immer da“ zu singen. Zu guter Letzt wurde der Gottesdienst mit dem Lied „Gott ist mit uns unterwegs“ des gesamten Kinderchores abgeschlossen.

Die Stücke wurden musikalisch begleitet von Julia Metzner (Querflöte), Anja Rhode (Saxofon), Markus Niebler (Schlagzeug), Simon Herrmann (Cajon), Markus Herrmann (Gitarre), Maria Karb (Klavier) und Regina Fuxa (Klavier). Ein besonderer Dank galt Maria Karb und allen Helfern für ihre Unterstützung.

Das nächste Kinderchorprojekt findet am 11. und 12. Mai statt. Interessierte Kinder und Jugendliche sind wie immer willkommen. red

