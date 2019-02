Kinder erkunden Leben am Teich

Lampertheim.Die Mitmach-Ausstellung „Wunderwelt am Teich“ präsentiert das Tourismus- und Freizeitmanagement des Stadtmarketings zusammen mit dem Naturschutzbund (NABU) von Montag, 18. Februar, bis Freitag, 22. Februar. Dabei können Schulklassen und Kindergruppen erleben, wer im und am Teich zu Hause ist. An sechs verschiedenen Stationen können Mädchen und Jungen aktiv werden, basteln, beobachten oder experimentieren. Treffpunkt ist jeweils um 8.30 Uhr, 10.30 Uhr und 11.30 Uhr im „Info-Punkt“ (Gebäude „Zum Fährhaus“ im 1. Stock (Biedensandstraße 58 – Eingang über den Hof).

Die Teilnahme an der Mitmach-Aktion ist kostenfrei, eine Anmeldung jedoch erforderlich. Sie nimmt Carmen Daramus vom Lampertheimer Stadtmarketing unter Telefon 06206/580-25 50 oder per E-Mail an carmen.daramus@lampertheim.de entgegen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 11.02.2019