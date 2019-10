Kinder erleben den Herbst

Lampertheim.Rund um die Knolle – so lautete das Motto des letzten Kindertages der Lukasgemeinde. Viele Kinder waren gekommen, um die Klanggeschichte des Blattes von der Domwiese zu hören, die davon erzählte, wie das Blatt vom Herbst gelb wurde, abfiel und sich auf eine große Reise begeben hat. Wie der Wind es in die Lüfte trug. Die Kinder lauschten gespannt der Reise, die aus Sicht des Blattes erzählt wurde.

Danach ging es auf einen Herbstspaziergang. Hier wurden eifrig Blätter für die Bastelarbeit gesammelt, bevor es zum Abschluss zum Bauerladen Steinmetz ging. Hier kam die Knolle dann so richtig ins Spiel. Eine warme Kartoffelsuppe wartete auf die rund 20 Kindertag-Teilnehmer. Allen hatte es gut geschmeckt und sie befanden die Veranstaltung für einen schönen Vormittag. Die Gemeinde freut sich auf alle bekannten und neuen Gesichter beim Kindertag am Samstag, 9. November, zum Lichterhaus. Auch hier erwartet alle wieder ein spannender Vormittag, mit Geschichten, Basteln, Spielen und jeder Menge Spaß. Beginn ist wie immer um 10 Uhr im Gemeindezentrum in der Römerstraße 94. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 24.10.2019