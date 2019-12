Kinder fachsimpeln auf der Baustelle

Neuschloß.Milan und Trevor machen große Augen. Ihre Hände haben sie um die dünnen Gitterstäbe geschlungen, ihre Gesichter drücken sie fast schon in den Bauzaun. Endlich dürfen die Jungs die Baustelle mal von nah sehen und einen Blick in die große Sandgrube werfen. Darin schälen sich schon schwarze Kellerwände aus dem Boden, lange Stäbe ragen aus dem Beton hervor. Gebannt verfolgen die Sechsjährigen, wie der große Kran ein Stahlteil nach unten lässt. Selbst Hand anlegen dürfen die Vorschulkinder zwar nicht, dafür aber alles genau inspizieren – und den Bauleiter mit Fragen löchern.

Mit 20 Jungen und Mädchen ist der Neuschlößer Kindergarten auf der benachbarten Baustelle der Baugenossenschaft (BGLA) zu Gast. Bisher konnte der Nachwuchs das Geschehen immer nur im Vorbeigehen beobachten. „Wir haben die Kleinen jetzt schon oft hier gesehen und wollten ihnen mit der Einladung eine Freude machen“, erklärt BGLA-Vorstand Wolfgang Klee die ungewöhnliche Zusammenkunft. Das ist den Verantwortlichen offensichtlich gelungen. Auf dem ehemaligen Kirchengelände entlang der Landstraße entstehen bis Ende 2020 insgesamt 15 barrierefreie Sozialwohnungen auf einer Grundstücksfläche von rund 1800 Quadratmetern. 55 Menschen sollen hier einmal ihr neues Zuhause finden, nach der Grundsteinlegung Ende Januar steigt das t-förmige Gebäude auf eine Höhe von etwa zwölf Metern an. Die Verbindung zum Kindergarten passt auch deshalb gut, weil in den Drei- bis Fünf-Zimmer-Wohnungen vor allem Familien mit Nachwuchs einziehen sollen.

Viel cooler als fertiges Haus

Für die Jungen und Mädchen aus dem Kindergarten ist die Baustelle aber sowieso viel cooler als ein fertiges Haus. „Boah, hast du den Kran gesehen?“, sagt Milan fasziniert und stupst seinen Nebenmann an. „Wow!“ Der große, gelbe Greifer, der über der Grube hin- und herschwenkt, ist für sie eindeutig der Hingucker. Hinter den Zaun darf die aufgeregte Schar zwar nicht – „viel zu gefährlich“, weiß Gerd Siegler. Dafür hat der Bauleiter und Architekt den Kids aber echte Werkzeuge mitgebracht. Zangen, eine Wasserwaage, lange Rohre oder Messgeräte: „Alles Dinge, die wir hier brauchen“, erklärt der Fachmann.

„Kenn ich doch schon“, winkt Marlene ab. Bei ihr daheim wird schließlich auch gerade der Flur renoviert. Mit ihren Helmen und wetterfesten Schuhen wirken die Kinder ohnehin schon fast wie echte Bauarbeiter. Ob es das später auch mal werden könne, wenn es groß ist, will ein Mädchen wissen. „Klar“, meint Siegler, „aber das hat ja noch ein bisschen Zeit“.

Nachwuchs gibt es für die BGLA offensichtlich genug. Und für die kleinen Besucher am Ende noch eine Überraschung. Mit einem Mal-Heft und neuen Stiften können sie in den nächsten Monaten den Baufortschritt genau verfolgen und mit Farben verewigen. Bisher, so Gerd Siegler, laufe alles nach Plan. ksm

