Kinder-Führungen in der Natur

Lampertheim.Auch im Juni stehen wieder Führungen der Geopark-vor-Ort-Begleiter Lampertheim an. Am Samstag, 8. Juni, sind kleine Forscher von fünf bis 12 Jahren zur Veranstaltung „Krabbeltiere und Piepmätze“ eingeladen.

Organisiert vom Geopark-vor-Ort-Team Lampertheim mit Andrea Hartkorn treffen sich alle am Parkplatz am Biedensand (an der Brücke zum Eingang ins Naturschutzgebiet). Um 14.30 Uhr geht es los. Die Kosten für Erwachsene betragen 3,50 Euro, für Kinder 2 Euro. Eine Anmeldung ist erbeten. Für Fragen zur Veranstaltung und für die Anmeldung steht Ansprechpartnerin Andrea Hartkorn, Telefon 06206/37 28, E-Mail a.hartkorn@t-online.de, zur Verfügung. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 01.06.2019