Kinder geben den Ton an

Lampertheim.Manchmal scheint es so, als hätten bestimmte Veranstaltungen das Wetterglück gepachtet. Das Parkfest der Musikschule gehört zu diesem erlesenen Kreis. Auch in diesem Jahr hätten die äußeren Bedingungen nicht besser sein können. Sommerliche Temperaturen sowie ab und zu ein laues Lüftchen brachten Musikschulleiter Joachim Sum zu der wenig überraschenden Erkenntnis: „Wir haben mal wieder richtig Dusel gehabt.“

Viele Eltern und Großeltern ließen den Auftritt ihrer Kinder und Enkelkinder zu einem Familienausflug werden. Nicht wenige der Zuhörer ergatterten ein kühles Getränk und genossen die musikalischen Darbietung auf dem Rasen sitzend im Schatten der Bäume. „Heute werden die Kinder der Musikschule den Ton angeben“, sagte Nikolaus Selzer, Vorsitzender des Trägervereins, bei der Eröffnung. Sein Dank galt insbesondere dem Personal: „Unsere Lehrer haben im Vorfeld bei den Proben und sonstigen Vorbereitungen viel geleistet, was jenseits der geregelten Arbeitszeiten war.“ Ebenso hob er die Arbeit von Joachim Sum hervor, der gemeinsam mit Sekretärin Sandra Weidner die komplette Organisation zu stemmen hatte.

„Wir möchten heute die ganze Bandbreite unseres musikalischen Angebots präsentieren“, kündigte Sum an. Dies gelang bravourös. Zu Beginn brachte das Jugendorchester „Morgenstimmung“ von Edvard Grieg dar. Ein Stück aus der „Zauberflöte“, gespielt vom Streichensemble, kam ebenso zum Vortrag wie „Mein kleiner grüner Kaktus“ oder die Hits „Mambo No.5“ und „Killing me softly“. Dabei wechselten auch die Instrumente im Minutentakt. Gitarre, Querflöte, Klavier, Geige, Schlagzeug und Klarinette, gespielt als Solo, in einem kleinen Ensemble oder gar mit Bigband, begeisterten das Publikum. Ansonsten war es wie jedes Jahr: Je jünger die Künstler, desto gebannter und applausfreudiger zeigten sich die Zuhörer. Dutzende Mamas und Papas versuchten mit Hilfe ihrer Smartphones und sonstiger digitaler Aufnahmegeräte das Geschehen zu dokumentieren, fieberten mit und hofften auf ein fehlerfreies Vorspiel ihrer Kleinen. Die Blues- und Rockband „Second Chance“ beendete das musikalische Programm des Parkfestes, ehe es gegen 20 Uhr nahtlos ins Lichterfest überging.