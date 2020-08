Kinder lernen die Pferdesprache

Hofheim.Viel Spaß hatten die insgesamt 17 Teilnehmer am Reitercamp des Reitvereins Hofheim auf dessen Gelände. Zwar wurde diesmal auf die Übernachtungen verzichtet, doch das neue Konzept mit einer nahezu neunstündigen Betreuung täglich hatte sich durchaus bewährt und wird voraussichtlich auch aufrecht erhalten.

Die neue Jugendwartin Denise Schneider, unter deren Leitung das Camp erstmals stattfand, hatte jedenfalls nur positive Rückmeldungen und zeigte sich hochzufrieden mit dem Verlauf. Zur Seite standen Schneider die Vereinsvorsitzende Ramona Frank und weitere Helfer, um das Camp reibungslos abzuwickeln. Die Teilnehmer wiesen eine Altersspanne von vier bis zwölf Jahren auf, der Großteil war zwischen sechs und acht Jahren jung.

Theorie und Praxis

Nach dem gemeinsamen Frühstück drehte sich jeweils alles ums Pferd, ob in der Theorie oder der Praxis wie bei den geführten Ausritten oder der Reitstunde. Bestens kam die Basteleinheit an, in der Steckenpferde aus Holz angefertigt wurden, mit denen es dann auch im Galopp über den Reitplatz ging. Es versteht sich von selbst, dass alle Steckenpferde ihre eigenen Namen erhielten und voller Stolz präsentiert wurden. „Die Gruppe harmoniert super“, freute sich Denise Schneider über das Engagement der Kleinen, die sichtlich Spaß am Geschehen hatten. Dabei lernten die Campteilnehmer auch viele Grundlagen im Umgang mit den Pferden kennen, „sie sollen die Pferdesprache verstehen“, so die engagierte Jugendwartin. Nur zwei der Teilnehmer kamen aus dem eigenen Verein, der Rest hatte mit dem hiesigen Reitverein bislang weniger Berührungspunkte, wird sich wohl aber fortan in der „Hallo-Pferd-Gruppe“ oder bei den Fortgeschrittenen wiederfinden. Denise Schneider war die ganzheitliche Vermittlung von Werten wichtig, so dass die Kleinen alles rund ums Pferd und die artgerechte Haltung der Vierbeiner in diesen vier heißen Tagen kennenlernten. Neben einer Schitzeljagd standen am Ende des Camps noch Reiterspiele auf dem Programm, die sicher allen in bester Erinnerung bleiben werden. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 08.08.2020