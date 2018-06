Anzeige

Hofheim.Ein dreiviertel Jahr lang kamen sie mit ihren Erzieherinnen regelmäßig in die Hofheimer Zweigstelle der Stadtbücherei: die Vorschulkinder der Kitas aus Hofheim. In der Bücherei begrüßte sie die Leiterin der Zweigstelle Belinda Korbus-DeLanck. Begonnen hat der „Fahrschulkurs Bücherei“ mit der Theorie: Was gibt es in der Bücherei? Worin besteht der Unterschied zwischen einer Buchhandlung und einer Bibliothek oder Bücherei? Wie sind die Bücher eingeteilt und wo stehen die Bücher für mein Alter?

Jeweils zwei Stunden mittwochs morgens konnten die Kinder alle Fragen zur Bücherei und der Ausleihe stellen und bekamen eine Menge an Informationen. Während der Theoriezeit kam die Praxis nicht zu kurz. Bei jedem der Besuche in der Bücherei, konnte sich jedes Kind ein Buch nach seinem Geschmack ausleihen. Um auch noch eine andere Bibliothek kennen zu lernen, hat sich eine Gruppe sogar mit dem Bus auf den Weg in die Lampertheimer Stadtbücherei gemacht.

Wer in den Schulferien die Büche reizweigstelle Hofheim im ... Wer in den Schulferien die Büche reizweigstelle Hofheim im Alten Rathaus besuchen will, kann jeden Donnerstag von 14 bis 18 Uhr kommen.

Eigenes Bilderbuch gestaltet

Nach dem Ausflug ging es dann an die „Führerscheinprüfung“. Jede Gruppe bekam die Aufgabe, ein eigenes Bilderbuch zu gestalten. Beim Abschlussfest zur bestandenen Bücherei-Führerscheinprüfung im Bürgerhaus Hofheim wurden dann die gemalten Bilder als gebundenes Buch an die Gruppen übergeben. Für jedes Kind gab es eine Urkunde und eine mit einem Bilderbuch gefüllte Büchertasche sowie die fertigen, selbst gestalteten Bilderbücher. Zur Feier kam das Spielmobil der Jugendförderung, Eltern brachten selbstgebackenen Kuchen, dazu gab es Spiele und Basteleien. Einhellig waren sich die 45 Vorschulkinder einig, dass sie sich jetzt in der Bücherei gut auskennen.