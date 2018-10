Kinder spenden für Sterntaler-Hospiz

Hüttenfeld.Die Kinder der Betreuungsgruppe der Hüttenfeld Seehofschule verfolgten vor den Sommerferien begeistert die Fußball-WM in Russland. Trotz des schlechten Abschneidens der deutschen Mannschaft fieberten die Kinder bei den Spielen mit. Und das hatte seinen Grund: Die Betreuerinnen hatten einen WM-Tipp erarbeitet, an dem sich alle gegen einen kleinen Einsatz beteiligen konnten. Den Erlös dieser Aktion spendeten die Kinder nun an das Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim, das sich um todkranke Kinder und ihre Familien kümmert. Es ist für jede finanzielle Unterstützung dankbar. Beate Däuwel vom Hospiz (im Hintergrund) war extra angereist, um die 180 Euro der Hüttenfelder entgegenzunehmen. Von dem Geld will sie spezielle Kerzen für die Kinder im Hospiz anschaffen. ron

© Südhessen Morgen, Freitag, 12.10.2018