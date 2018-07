Anzeige

LAMPERTHEIM.Kegeln, Reiten, über den Altrhein paddeln und ein Ausflug in den Kurpfalzpark Wachenheim: Langeweile dürfte in den letzten drei Ferienwochen bei Lampertheimer Kindern zwischen sechs und elf Jahren nicht aufkommen. Schon seit über vier Jahrzehnten bietet die Jugendförderung in Zusammenarbeit mit 19 Vereinen fast täglich wechselnde, kostenlose Veranstaltungen an. Am Sonntagmittag hat Bürgermeister Gottfried Störmer die 41. Auflage traditionell im Rahmen des Sommerfests im AZ-Vogelpark eröffnet.

Kostenlos und ohne Anmeldung

Informationen zum Betreuungsan gebot und Fahrkarten für den ... Informationen zum Betreuungsan gebot und Fahrkarten für den Busservice sind im Rathaus-Ser vice und den Außenstellen erhält lich. Das Veranstaltungspro gramm ist online auf der städti schen Homepage unter www.lam pertheim.de abrufbar.

Während in der ersten Ferienhälfte bei der Ü12-Summertime die Jugendlichen bereits auf ihre Kosten gekommen sind, finden die Ferienspiele für die jüngeren Schulkinder in den letzten Wochen der Sommerferien statt. Mit Ausnahme des Ausflugs in den Kurpfalzpark am 26. Juli (12 Euro) sind alle Veranstaltungen kostenlos und keine Anmeldung notwendig. „Das Motto lautet in diesem Jahr ‚Um-Weltmeisterschaft‘“, verkündete Störmer bei der Eröffnung. Der Rathauschef brachte mit einem gehäkelten Panda auch gleich das passende Maskottchen mit. „Der ist das Schutztier einer der größten Umweltschutzorganisationen, des World Wide Fund For Nature (WWF)“, erklärte er den Kindern. Bei den diesjährigen Ferienspielen will die Jugendförderung nicht nur Spaß und Bewegung bieten, sondern mit den Kindern auch „kleine Schritte tun, um das Leben aller Lebewesen zu schützen“.

„Das passt ja wunderbar zum Vogelpark“, meinte Störmer. Der AZ feierte zeitgleich mit der Eröffnung auch sein Sommerfest und war dabei vom großen Andrang überrascht. „Es ist knalle voll“, freute sich Schriftführerin Monika Alberstadt, „damit haben wir bei der Hitze gar nicht gerechnet“. Bestens vorbereitet waren die Tierfreunde dennoch, neben Grillgut servierte der Verein Hausmacher Wurst, Handkäse und Eier mit Speck. Neben der Tierbesichtigung stand für Kinder auch ausgiebiges Spielen auf dem Programm, denn das Spielmobil hatte in der Grünanlage aufgeschlagen.