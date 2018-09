Kinder vor Sonne schützen

Lampertheim.Die Anzahl von Menschen, die in Deutschland an Hautkrebs erkranken, steigt laut Statistik jährlich um sieben bis zehn Prozent. Das liegt vor allem an der UV-Strahlung, die besonders für Kinderhaut schädlich ist. Um auf diese Gefahr aufmerksam zu machen und zu zeigen, wie wichtig guter Sonnenschutz schon im Kindesalter ist, hat die Hessische Krebsgesellschaft das Projekt „SunPass – Gesunder Sonnenspaß für Kinder“ ins Leben gerufen.

Die Lampertheimer Kindertagesstätte Am Graben der evangelischen Lukasgemeinde ist eine der ersten hessischen Kitas, die mit einem solchem „SunPass“-Zertifikat für ihr Engagement beim Sonnenschutz ausgezeichnet wurde. Nach der Bewerbung im Frühjahr und einigen Begehungen mit Christina Berg von der Hessischen Krebsgesellschaft wurden in den vergangenen Monaten verschiedene Maßnahmen für den Sonnenschutz getroffen. So wurde beispielsweise im Flur der Kita eine UV-Skala aufgehängt, an der die Kinder und Erzieherinnen sehen können, ob sie eine Kopfbedeckung oder Sonnencreme brauchen, wenn sie sich im Freien aufhalten.

Elternabend mit Hautarzt

Diese Skala wird täglich von Sandra Ulmer, der Leiterin der Kita Am Graben, mit dem gemeldeten UV-Wert aktualisiert. Über die Sommermonate wurden im Außenbereich der Kita Sonnensegel installiert, um Schattenplätze zu schaffen. Außerdem fand ein Elternabend mit einem Hautarzt statt, um sie für das Thema zu sensibilisieren und über geeignete Maßnahmen aufzuklären.

„Und wenn doch mal ein Kind seinen Sonnenhut zu Hause vergisst, haben wir ein paar Ersatzmützen in der Kita“, versichert Sandra Ulmer. Für all diese Bemühungen überreichte Christina Berg der Lampertheimer Einrichtung das Zertifikat. Im kommenden Jahr wird sie die Kita wieder besuchen, um den „SunPass“ aufzufrischen.

Das Projekt „SunPass – Gesunder Sonnenspaß für Kinder“ gibt es in anderen Bundesländern schon seit einigen Jahren. In Hessen wurde es in diesem Jahr erstmals organisiert. Für das kommende Jahr werden vier bis fünf weitere Kitas gesucht, die den Sonnenschutz für Kinder verbessern und sich ein „Sun-Pass“-Zertifikat verdienen wollen. Interessierte Kitas können sich an die Projektkoordinatorin Christina Berg (berg@hessische-krebsgesellschaft.de) wenden.

