Kindercafés geöffnet

Hofheim/Hüttenfeld.Um den Kindern auch in den Sommerferien ein wenig Abwechslung zu bieten, machen die Kindercafés Anton in Hofheim und Sternchen in Hüttenfeld in diesem Jahr keine Sommerpause. Durch tolle Spiel-, Bastel- und Aktionsnachmittagen wird versucht, ein wenig Abwechslung in den Alltag der Kinder zu bringen.

Wie gewohnt sind die Öffnungszeiten für alle angemeldeten Kinder mittwochs im Hofheimer Bürgerhaus und donnerstags im Hüttenfelder Bürgerhaus jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Da in Corona-Zeiten nur begrenzt Plätze für die jeweiligen Aktionen angeboten werden können, müssen alle Teilnehmer für jeden Besuch neu angemeldet werden. Es genügt, spätestens einen Tag vor Beginn der Aktion eine E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.de zu schreiben. Darin sollten folgende Angaben enthalten sein: Name des Kindes, Anschrift und Datum des gewünschten Aktionstags. Spätestens am nächsten Tag (außer an Wochenenden) wird eine Antwort-Mail versendet, ob eine Teilnahme möglich ist und welche Hygieneregeln während des Angebots gelten. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 07.07.2020