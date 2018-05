Anzeige

Hüttenfeld.Ronald Ehret leitet seit vielen Jahren sowohl den Kinder- und Jugendchor Bensheim als auch die „Young Voices“ des Sängerbundes 1892 Hüttenfeld. Mit beiden Chorformationen ist nun ein großes Sommerkonzert geplant: am Samstag, 26. Mai, um 18 Uhr im Hüttenfelder Bürgerhaus.

Bereits im Januar fand in der Jugendherberge Erbach ein gemeinsames Probenwochenende der beiden Jugendchöre statt. Im April verbrachten die Kinderchöre in der Jugendherberge Weinheim mit ihrem Leitungsteam zwei ereignisreiche Tage. Jetzt seien die Sänger gewappnet und freuten sich auf das große Konzert, ist sich der Chorleiter sicher. Fast 90 Kinder und Jugendliche werden auf der Bühne stehen und ein abwechslungsreiches Programm präsentieren.

Der Titel von Michael Jackson und Lionel Ritchie „We are the world, we are the children“ passe zur Chorphilosophie und man hoffe auf regen Zuspruch, so Ehret. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. ron