Kinderchor begeistert bei Familiengottesdienst

Lampertheim.Unter dem Motto „Aufbruch wagen – neue Wege gehen“ feierte die Gemeinde Mariä Verkündigung einen bunten und ereignisreichen Gottesdienst. Gesanglich und musikalisch gestaltet wurde dieser von dem etwa 50-köpfigen Projektkinderchor des Gospelchors Ephata unter der Leitung von Maria Karb und ihrem Team.

Einen Tag zuvor hatten die Mädchen und Jungen zahlreiche mehrstimmige Lieder sowie Percussion Begleitungen einstudiert. Sie hatten Bastelarbeiten erstellt, zusammen gegessen und gespielt. „Das wird lebendig morgen!“, freute sich Pfarrer Rauch, der neuer Pfarrer der gesamten Pfarrgruppe, nach seinem Besuch im Jugendheim. Und so begann er seinen ersten Gottesdienst mit einer persönlichen Begrüßung, in der er von seinem eigenen Aufbruch Richtung Lampertheim und dem Loslassen liebgewordener Menschen und Orte berichtete.Mit dem Lied „Gott ist mit uns unterwegs“ begrüßte der Kinderchor im Anschluss Pfarrer und Gemeinde. Auch die folgenden Lieder, die zum Teil mit Solostimmen ergänzt, mehrstimmig oder in Kleingruppen präsentiert wurden, sorgten für Freude und Stimmung.

Musikalisch begleitet wurden die Stücke von Julia Metzner (Querflöte), Anja Rohde (Saxophon), Markus Herrmann (Gitarre) sowie Maria Karb, Andrew Connor und Regina Fuxa (Klavier).

Sängerinnen erhalten Segen

Die durch den Familiengottesdienstkreis vorbereiteten Texte zeigten, dass auch in der Bibel bereits Menschen alles hinter sich gelassen und Neues gewagt hatten. Anschließend erhielten zwei langjährige Sängerinnen des Kinderchorprojekts die Segnung für ihre bald anstehenden Auslandsaufenthalte.

Mit dem Abschlusslied zog der Kinderchor singend aus der Kirche. Dort wurden die Sänger sowie auch alle anderen Kinder bereits erwartet und mit einem Eis führ ihren Besuch belohnt.

Das nächste Kinderchorprojekt findet am Samstag, 7. Dezember, und Sonntag, 8. Dezember statt. Interessierte Kinder und Jugendliche sind willkommen. red

