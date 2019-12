Kinderchor stimmt auf Weihnachtszeit ein

Lampertheim.Nun war es wieder soweit: Das Ephata Kinderchorprojekt stand an, an dem knapp 50 Kinder teilnahmen. Eröffnet wurde der Tag mit dem Spiel „Geburtstags-Fangen“. Danach wurde für den Gottesdienst am darauffolgenden Tag geprobt und die rund 200 gebackenen Stiefelchen mit bunten Zuckerperlen, Schokoguss, Nüssen und vielem mehr verziert.

Mit einem festlichen Gottesdienst in Mariä Verkündigung begann Pfarrer Rauch dann das neue Kirchenjahr. Er öffnete das Hauptportal, durch das der Kinderchor begleitet von den Ministranten einzog und das Lied „O komm, o komm, Emmanuel!“ zum Besten gab. Die Gemeinde stimmte daraufhin in das bekannte „Macht hoch die Tür“ mit ein.

Verschlossene Türen öffnen

Nach der liturgischen Begrüßung durch den Pfarrer, sangen die Jüngsten des Chores „Wir sagen euch an den lieben Advent“, während Sänger Anton die erste Kerze mit Hilfe seiner Mutter anzündete. Der vom Familiengottesdienstkreis vorbereitete Gottesdienst konfrontierte die Teilnehmer mit Texten und Psalmen über sinnbildlich verschlossene Türen oder Tore, die sich ungeahnt öffnen. In der Katechese band Pfarrer Rauch die Kinder in seine Auslegungen ein, so dass sie ihm begeistert folgen konnten. Natürlich durfte das Erkennungslied „Halleluja mit Händen und Füßen“ nicht fehlen. Auch die Fürbitten wurden mit dem Zwischengesang „Tragt in die Welt nun ein Licht“ musikalisch untermalt. Der Chor der älteren Kinder sang einen dreistimmigen Satz von „Maria durch ein Dornwald ging“ von Andrew Lloyd Webber und das „Blessed is he“, bei de sich die Solisten Sabrina und Bruno hervortaten. Beim Friedenslied „Shalom chaverim“ bildeten mehr als 80 Kinder einen großen Kreis um den Altar. Zum Dank gesellte sich noch der Mutterchor Ephata zu den Kindern. Sie sangen gemeinsam „Kum Ba Yah, My Lord“, in das die Gemeinde begeistert mit rhythmischem Klatschen einfiel. Pfarrer Rauch bedankte anschließend bei den Kindern und der Chorleiterin Maria Karb. Während des Auszuges sangen sie gemeinsam mit der Gemeinde das Lied „Liese rieselt der Schnee“.

Vor dem Kirchengebäude wurde Kaffee, Kuchen und Kinderpunsch, sowie die selbst gebackenen und verzierten Stiefelchen angeboten. Vom Erlös werden Notenmappen für den Kinderchor erworben, die für das am 17. Mai geplante Konzert benötigt werden. Mit „Lasst uns froh und munter sein“ riefen die Kinder den Nikolaus herbei und verbreiteten eine schöne weihnachtliche Stimmung zum Ausklang eines schönen Wochenendes.

Der Chor wurde instrumental begleitet von Julia Metzner (Querflöte), Anja Rhode (Saxophon), Markus Niebler (Schlagzeug), Markus Herrmann (Gitarre) und Regina Fuxa (Klavier). Ein besonderer Dank gilt Maria Karb und allen Helfern, für ihre Unterstützung an beiden Tagen.

Das nächste Kinderchorprojekt findet am Wochenende des 7. und 8. März statt. Interessierte Kinder und Jugendliche sind wie immer willkommen. red

© Südhessen Morgen, Montag, 09.12.2019